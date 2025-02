Non solo Gasperini e Conceicao: anche Conte e Thiago Motta col futuro in bilico

Cosa hanno in comune Milan, Atalanta, Napoli e Juventus? L’incertezza sul futuro della guida tecnica nella prossima stagione. Il destino dei propri allenatori dipende da questo finale di campionato.

Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa hanno dato il via libera a un effetto a cascata che sta scuotendo il calcio italiano. Il tecnico dell’Atalanta ha annunciato che questo potrebbe essere il suo ultimo anno a Bergamo e che, sicuramente, il suo contratto valido fino al 2026 non verrà rinnovato. L’obiettivo di Gasp è provare a vincere il campionato quest’anno, perché potrebbe essere la sua ultima occasione con la Dea.

Ha seguito il tecnico dell’Atalanta, poi, Sergio Conceicao. Dopo la sconfitta contro il Torino, l’allenatore portoghese ha dichiarato che senza la Champions League sarebbe disposto a fare un passo indietro e lasciare la panchina del Milan. In ogni caso, il suo futuro dipende anche dalle valutazioni che verranno fatte nei prossimi mesi dalla dirigenza meneghina, che dovrà decidere se proseguire con Conceicao oppure se cambiare guida tecnica. Situazioni un po’ differenti quelle di Thiago Motta e Antonio Conte, ma anche queste meritano un approfondimento.

Gasperini e Conceicao al capolinea, Conte e Thiago Motta si giocano tutto in campionato

Antonio Conte in conferenza stampa, prima della partita contro il Como, ha parlato anche del suo futuro, rimandando ogni discorso: “Ora dobbiamo lavorare e crescere, poi vediamo”. Non ha dato nessuna certezza riguardo alla continuità a Napoli, lasciando in sospeso e senza risposta tutti i dubbi che stanno prendendo piede sui media dopo il mercato di gennaio riguardo all’insoddisfazione del tecnico salentino. La sensazione è che senza la vittoria dello scudetto, Conte possa andare allo scontro con la società partenopea.

Infine, c’è il discorso relativo a Thiago Motta. Da Torino arrivano conferme riguardo alla volontà di proseguire insieme, anche perché la scelta in estate è stata quella di intraprendere un progetto triennale, con la consapevolezza che ci sarebbero state delle difficoltà. Eppure, senza la qualificazione alla prossima Champions League, blindare la panchina del tecnico italo-brasiliano sarebbe difficile e non è da escludere che anche a Torino si possa prendere una strada differente. Insomma, tante panchine in bilico e alcune potrebbero avere anche destini incrociati per il futuro.