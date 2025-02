Niente Juve, il forfait ora è UFFICIALE

Nulla da fare, l’assenza nel match contro i bianconeri adesso è ufficialmente confermata

La Juventus è chiamata a rispondere sul campo contro il Cagliari dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Psv Eindhoven.

Allo stesso modo è chiamata a rispondere la Fiorentina, sconfitta sette giorni fa in casa contro il Como, sul campo del Verona. I gialloblù sfideranno proprio la squadra di Thiago Motta nella prossima giornata di Serie A, ma in panchina non ci sarà Paolo Zanetti. Il tecnico dei veneti, infatti, è stato ammonito nel corso della sfida contro i viola e, essendo diffidato, salterà ufficialmente la sfida contro i bianconeri. Zanetti quindi non potrà sedere in panchina lunedì 3 marzo all’Allianz Stadium e sarà costretto a seguire il match dalla tribuna.

La decisione è arrivata poco prima della fine del primo tempo a seguito di un calcio di punizione fischiato in favore della Fiorentina al limite dell’area di rigore gialloblù. Nel tentativo di rilanciare il pallone, Duda ha colpito Folorunsho: un contatto per cui l’arbitro Di Bello ha decretato la punizione, ammonendo anche il centrocampista slovacco del Verona. Una decisione che non è piaciuta a Zanetti, che ha protestato in maniera veemente. E proprio a seguito di queste proteste, il direttore di gara ha estratto un giallo anche per il tecnico dei veronesi. Zanetti, diffidato, salterà dunque la sfida contro la Juventus, seguendo il match dalle tribune dell’Allianz Stadium.