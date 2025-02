Milan, annuncio sull’esonero di Conceicao: cosa sta succedendo

Le ultime notizie legate al futuro dell’allenatore portoghese: ancora tante critiche dopo il ko contro il Torino

Stagione da incubo per il Milan. Il club rossonero non riesce proprio a rialzare la testa e dopo l’eliminazione dalla Champions League, per mano del Feyenoord, è arrivata un’altra delusione per i tifosi. Il Diavolo è stato, infatti, battuto dal Torino, non riuscendo ad approfittare dei passi falsi di Lazio e Bologna.

Altri errori individuali hanno dunque condannato il Milan. Un Milan che ha creato tanto, ma che si è dovuto arrendere alle super parate di Milinkovic-Savic, all’autogol causato da Mike Maignan e al rigore sbagliato da Christian Pulisic. Ancora una volta, così, tanti giocatori sono finiti nel mirino della critica, ma anche Sergio Conceicao non ha convinto fino in fondo. La decisione di puntare sui ‘fantastici quattro’, insieme dal primo minuto, non è piaciuta, come i cambi nel corso del match, che di certo non hanno migliorato la squadra.

Milan, Conceicao nel mirino: il punto sul futuro

La gestione del portoghese è stata criticata, ma dalle parti di via Aldo Rossi si continua ad avere fiducia in Sergio Conceicao. La bruciante eliminazione in Champions League e il ko contro il Torino sono visti dal club, perlopiù, come frutto di errori individuali.

Il tecnico portoghese, però, non può certo dormire sonni tranquilli. L’ex Porto sa benissimo che ha bisogno di conquistare la qualificazione alla prossima Champions e magari vincere la Coppa Italia per tenersi stretta la panchina. Conceicao, lo ricordiamo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, ma il Milan, grazie ad una clausola può liberarsene al termine della stagione.

C’è, però, chi come Emanuele Gamba de La Repubblica, sostiene che l’avventura di Conceicao al Milan potrebbe chiudersi già giovedì: “Ci sono le papere, gli svarioni, le cilecca dal dischetto, le espulsioni insensate, c’è tutto ciò che serve per precipitare anche se l’allenatore, a cui una sconfitta a Bologna può costare l’esonero, ha ancora la forza di fare la faccia dura…” scrive il giornalista stamani.