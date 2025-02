Leao è sempre un caso, nuova bordata: “Il Milan può farne a meno”

Il portoghese è stato sostituito da Conceicao contro il Torino e la sua prestazione fa sempre discutere: nuovo attacco

Quarantacinque minuti, poi il cambio. Nonostante lo svantaggio, Sergio Conceicao ha scelto di fare a meno di Rafael Leao nel secondo tempo di Torino-Milan.

Una decisione che ha fatto discutere e che è stata spiegata dall’allenatore rossonero come una scelta tecnica: Leao non gli stava dando quello che serviva alla squadra ed allora dentro Fofana e nuovo modulo per provare a ribaltarla. Alla fine per i rossoneri è arrivata comunque una sconfitta, mentre Leao non ha guardato il secondo tempo in panchina insieme ai compagni, ma non è mai risalito dagli spogliatoi.

Il numero 10 rossonero ha deluso le aspettative ancora una volta ed ormai non si contano le partite in cui il suo contributo è venuto a mancare. Conceicao sembrava aver trovato la chiave di volta per farlo esplodere, invece dopo la Supercoppa tutto è tornato nella normalità, tanto da far pensare che Leao più di questo non possa dare. C’è chi va anche oltre e spiega come il Milan possa fare a meno di lui senza problemi: Alessandro Costacurta è di questo avviso e lo spiega nel corso di un intervento a ‘Sky’.

Milan, Costacurta contro Leao: “Non può essere punto di riferimento”

L’ex difensore nel corso della sua disamina spiega che “Leao non debba essere il riferimento” e che “il Milan fare tranquillamente a meno di lui”.

Il motivo è nel carattere del portoghese, lontano da quel che serve alla formazione di Conceicao. Niente leadership, né spirito di sacrificio: “Lo spirito del secondo tempo – dice Costacurta – mi fa pensare che questa squadra migliorerà. Leao entrando nel secondo tempo spesso è riuscito a fare meglio, ma questo mi sembra denigrante nei suoi confronti”.

Ecco allora il giudizio senza appello: “Credo che lui non sia un campione, che non riesca a spostare le partite e di conseguenza penso che ci siano degli altri che attraverso lo spirito di sacrificio e la lucidità nell’area avversaria possano fare meglio. Leao queste cose non le ha”.