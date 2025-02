La Fiorentina non c’è, Bernede all’ultimo respiro fa impazzire il Bentegodi

Il Verona vince 1-0 contro i viola grazie al gol in pieno recupero del centrocampista francese

Continua il momento di difficoltà della Fiorentina, che dopo la sconfitta interna contro il Como non riesce a risollevarsi a Verona. La squadra di Zanetti invece risponde bene dopo il ko di San Siro contro il Milan, conquistando tre preziosissimi punti in chiave salvezza, con una prestazione decisamente convincente.

I gialloblù ci mettono cuore e ordine dal punto di vista difensivo e soffrono poco. Nella prima frazione la Fiorentina è sicuramente più attiva, ma i colpi di testa di Kean e Zaniolo non fanno male a Montipò. Lo stesso Zaniolo ha poi una grossa occasione su imbeccata di Folorunsho, ma l’ex Atalanta è in fuorigioco. Nel primo tempo invece il Verona si fa vedere solo con una conclusione da lontano.

Nella ripresa la musica cambia. I viola faticano e i gialloblù crescono man mano, provando a farsi vedere dalle parti di De Gea. Le conclusioni però non sono precise, così come buona guardia fanno i centrali di Palladino. L’infortunio di Moise Kean invece sembra essere un colpo pesante per la Fiorentina, che con la sua uscita sembra perdere certezze oltre alla pericolosità offensiva. Nel finale la svolta: un pallone di Mosquera toccato da Dodo carambola in area, Pablo Marì non riesce a spazzare e Bernede dribbla Comuzzo e fredda De Gea in pieno recupero.

Verona-Fiorentina 1-0: tabellino e classifica

La vittoria del Verona porta i gialloblù a superare in un colpo solo Cagliari e Lecce e staccarsi dal Parma, conquistando punti preziosissimi in ottica salvezza.

Per la Fiorentina invece un brutto passo falso. I viola non sono riusciti a sfruttare le mancate vittorie di Lazio, Bologna e Milan e ora rischiano di perdere terreno nella corsa europea. Nei prossimi impegni il Verona giocherà in casa della Juventus, mentre la Fiorentina ospiterà il Lecce.

Verona-Fiorentina 1-0

Classifica: Bernede 96′

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 57, Napoli 56; Atalanta* 51; Lazio 47, Juventus* 46, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma* 37; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari* e Lecce 25; Parma 23; Empoli* 21; Venezia 17; Monza* 14

*una partita in meno