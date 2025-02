Juve, col Cagliari chance per Vlahovic: nuova vetrina per la cessione

Contro il Cagliari sarà il turno di Dusan Vlahovic dal primo minuto, Thiago Motta è pronto a far rifiatare Kolo Muani, e il serbo è chiamato a giocarsi nel migliore dei modi questa nuova chance da titolare con la Juventus

Nella prima partita dopo l’eliminazione dalla Champions League arriva una nuova occasione per Dusan Vlahovic. Una chance per niente banale, considerando che Lazio, Bologna e Milan si sono fermate e la Juventus può dare il via alla prima mini-fuga in chiave quarto posto.

Dopo che a gennaio è arrivato a Torino Randal Kolo Muani, l’attaccante serbo è stato relegato immediatamente al ruolo di riserva e ha guardato i match chiave delle ultime settimane dal fondo della panchina. In diverse occasioni non è nemmeno entrato in campo a partita in corso, mentre altre volte è stato inserito col risultato già in cassaforte oppure per tentare una rimonta disperata. Insomma, nei piani di Thiago Motta Vlahovic non è considerato centrale e propedeutico alle sue idee di gioco e nei piani della società c’è la cessione al termine di questa stagione. In ogni caso, il serbo dovrà cogliere tutte le occasioni che gli verranno date in questi mesi per mettersi in mostra.

Thiago Motta pronto a rilanciare Vlahovic contro il Cagliari: la Juve spera nella cessione

Nella gara di andata, Vlahovic è uscito pieno di lividi dagli scontri ripetuti con Yerri Mina e questa sera potrebbe andare in scena il secondo atto di questo duello rusticano. Contro il Cagliari il serbo avrà la possibilità di dimostrare di essere più di una riserva e di essere ancora uno dei migliori attaccanti della Serie A.

I piani della Juventus nei suoi confronti, con Thiago Motta o senza Thiago Motta, sono molto chiari: l’obiettivo di Cristiano Giuntoli è quello di riuscire a trovare un offerente e cedere l’attaccante ex Fiorentina. I bianconeri nella prossima stagione non vogliono trovarsi ancora con l’enorme ingaggio del serbo a gravare sul bilancio e a dover gestire l’imbarazzo di far sedere in panchina un giocatore pagato così tanto. Insomma, nei prossimi mesi Vlahovic dovrà mettersi in mostra per i possibili club interessati e quella contro il Cagliari sarà solo la prima vetrina.