Infortunio Kean, la Fiorentina svela tutto: l’annuncio ufficiale sulle sue condizioni

Allarme in casa Fiorentina dopo l’uscita dal campo di Moise Kean a margine della sfida contro il Verona. È arrivato il comunicato della società viola

La Fiorentina crolla ancora incassando il terzo ko di fila dopo quelli contro Inter e Como. Momento nero per la squadra di Raffaele Palladino che oggi pomeriggio ha ceduto il passo in pieno recupero al Verona in trasferta.

Un’altra gara tutt’altro che esaltate per i toscani battuti da Bernede ad un paio di minuti dal traguardo. Un risultato che vale oro per i padroni di casa che provano timidamente ad uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica, mentre la Fiorentina spreca la chance di tornare al successo mettendosi alle spalle un momento di crisi di risultati.

La viola però da Verona torna a casa con danno e beffa. Al 67′ è stato infatti sostituito Moise Kean, che si era improvvisamente accasciato al suolo: l’arbitro Di Bello ha invocato subito i soccorsi che hanno quindi provveduto a portare l’attaccante della Nazionale via dal campo in barella.

Un episodio conseguenza di uno scontro ad inizio ripresa che aveva provocato a Kean un taglio all’arcata sopraccigliare in virtù del colpo alla testa subito. A chiarire le condizioni attuali del calciatore ci ha quindi pensato la Fiorentina con una nota sul proprio sito ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti”.