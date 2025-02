I 5 autogol più clamorosi in questa stagione di Serie A: un rossonero è protagonista

Quelli di Malick Thiaw, con la complicità di Maignan, è il 24esimo autogol di questa Serie A: ecco quali sono i 5 autogol più clamorosi del campionato in corso

Uno dei più beffardi scherzi che il calcio può riservare a un giocatore è l’autogol. Segnare nella tua stessa porta, un gesto contro ogni volontà e che si porta dietro lo scherno di avversari e tifosi. L’ultimo episodio in questo senso in Serie A è stato l’autogol di Malick Thiaw contro il Torino, con Maignan che gli ha calciato addosso, causando così il vantaggio degli avversari.

Ma andiamo alla scoperta dei 5 autogol più clamorosi della Serie A 2024/25 fino ad ora. Al quinto posto ci finisce un giocatore che è abituato a gonfiare la rete, ma solitamente nel verso giusto: si tratta di Santiago Castro, che ha deciso la sfida tra Bologna e Verona segnando di testa nella sua porta in extremis. Al quarto posto troviamo uno dei grandi campioni presenti nell’attuale Serie A: Mats Hummels. L’esordio del campione tedesco in maglia giallorossa, infatti, è stato segnato dall’autogol messo a referto contro la Fiorentina.

I 5 autogol più clamorosi nell’attuale Serie A: Gila e Thiaw in testa

Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo Lautaro Giannetti, già a quota 2 autogol in stagione. Come l’argentino c’è solamente Malick Thiaw, anche lui a quota 2. Contro il Napoli, nella gara di andata di quest’anno ha portato avanti la squadra di Antonio Conte calciando in maniera goffa il pallone dentro alla propria porta.

Al secondo posto troviamo Mario Gila, che con il suo autogol ha deciso la gara di andata tra Juventus e Lazio. Un pizzico di sfortuna, come sempre ci vuole in caso di autogol, che è stata accentuata dall’importanza della gara e dal fatto che sia arrivato nella fase finale della partita. Infine, al primo posto, troviamo proprio l’autogol di Thiaw contro il Torino. Una serie di sfortunati eventi, che ha portato il difensore a essere una barriera contro cui ha calciato Maignan, sbloccando la partita contro il Torino, terminata poi con una sconfitta per il Milan. Off topic degno di nota, poi, c’è sicuramente il clamoroso autogol di Federico Gatti proprio contro i rossoneri nella semifinale di Supercoppa italiana, che ha portato il Diavolo in finale e alla conseguente vittoria del trofeo.