Gatti-Weah, discussione in campo: la ricostruzione

I due calciatori della Juventus hanno parlato in maniera concitata dopo la fine della partita contro il Cagliari: tutti i dettagli

Vittoria Champions per la Juventus: i bianconeri espugnano Cagliari grazie alla rete di Vlahovic e si prendono il quarto posto in solitaria.

Successo importante che dà continuità in campionato e consente alla squadra di Motta di mettersi subito alle spalle l’eliminazione Champions. Dopo il triplice fischio dell’arbitro però le immagini hanno colto un momento di discussione, anche abbastanza concitata, tra due bianconeri. Si tratta di Gatti e Weah che hanno parlato tra i loro in maniera animata dopo la fine della partita.

Un chiarimento probabilmente su qualche cosa accaduto poco prima in campo. Ancora una volta Weah, anche a causa dell’emergenza difensiva, è stato schierato come esterno basso, non proprio il suo ruolo. Probabilmente lui e Gatti si stavano chiarendo su qualche posizionamento non corretto e su qualche palla gestita in maniera non perfetta nel finale di gara.

Cagliari-Juventus, Gatti-Weah: cosa è successo

La discussione tra Gatti e Weah non si è fermata dopo i primi scambi, ma è andata avanti per diversi minuti. Le telecamere, infatti, hanno immortalato i due che continuavano a parlare anche mentre la squadra si dirigeva sotto il settore ospiti per salutare i tifosi.

In particolare le immagini mostrano Gatti che prova a spiegare qualcosa a Weah in maniera animata e lo statunitense che cerca di far valere le proprie ragioni. Nulla di trascendentale ad ogni modo, roba di campo che i due calciatori bianconeri hanno voluto chiarire subito a mente calda, una discussione che poi sarà magari approfondita anche in settimana per perfezionare i meccanismi difensivi e di gestione palla, fondamentali ad ogni livello