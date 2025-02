DIRETTA Serie A, Verona-Fiorentina: segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra i gialloblu di Zanetti e i viola di Palladino in tempo reale

Il Verona e la Fiorentina si affrontano in una gara molto delicata valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che non stanno attraversando un buon periodo di forma che sarà diretta dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

Reduci dalle sconfitte in trasferta contro l’Inter e in casa contro il Como, i viola di Raffaele Palladino devono assolutamente tornare a vincere. Pur privi dello squalificato Gosens, lo scopo è quello di centrare i tre punti per provare a restare agganciati al treno Champions. I gialloblu di Paolo Zanetti, che a loro volta dovranno fare a meno di Bradaric appiedato dal giudice sportivo, puntano a rialzare la testa dopo i ko contro Atalanta e Milan che hanno pericolosamente riavvicinato la zona retrocessione. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet in diretta esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i gigliati hanno avuto la meglio con il punteggio di 3-1 grazie alla tripletta messa a segno da Moise Kean, mentre per gli scaligeri timbrò il cartellino Serdar. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ tra Verona e Fiorentina live in tempo reale.

Probabili Formazioni Verona-Fiorentina

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Niasse, Duda, Lazovic; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi

PROSSIMI IMPEGNI: Fiorentina-Lecce domenica 2 marzo; Juventus-Verona domenica 2 marzo.