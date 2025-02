DIRETTA Serie A, Empoli-Atalanta | Formazioni UFFICIALI LIVE

Terza partita in programma per questa domenica, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, importante per motivi diversi

Dopo le due gare disputate alle 12.30 e alle 15, terzo match in programma per oggi: in campo alle 18 l’Empoli e l’Atalanta, due squadre ferite che hanno bisogno di ripartire subito per centrare i rispettivi obiettivi.

I padroni di casa, guidati in panchina dal tecnico Roberto D’Aversa, arrivano a questo importante appuntamento dopo la netta sconfitta patita sul campo dell’Udinese di Kosta Runjaic per 3-0 nel turno precedente, quarto ko, il terzo consecutivo, nelle ultime cinque partite e situazione che si è fatta complicata per la lotta per non retrocedere. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Gian Piero Gasperini sono reduci dall’eliminazione, per mano del Club Brugge, dai playoff della Champions League con un netto 3-1 subito in casa, mentre in campionato hanno pareggiato a reti bianche nell’ultimo turno contro il Cagliari di Davide Nicola tra le mura amiche. E la Juventus di Thiago Motta, anch’essa eliminata dalla massima competizione europea per club, si sta avvicinando al terzo posto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani – Computer Gross Arena’ di Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-ATALANTA

EMPOLI (3-5-2): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Maleh, Henderson, Cacace, Kouame, Esposito. All. D’Aversa

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Posch, Dijmsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Retegui, Lookman. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Maurizio Mariani (Sezione Aprilia)

PROSSIMI IMPEGNI

Atalanta-Venezia, 1 marzo ore 15

Genoa-Empoli, 2 marzo ore 15