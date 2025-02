DIRETTA Serie A, Cagliari-Juventus 0-0: Si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra i rossoblu di Nicola e i bianconeri di Thiago Motta in tempo reale

La Juventus fa visita al Cagliari in Sardegna nel posticipo domenicale valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Terzo scontro tra le due formazioni dopo quello dell’andata e quello degli ottavi di Coppa Italia che sarà diretto dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da un lato i bianconeri di Thiago Motta, reduci dalla dolorosa eliminazione ai tempi supplementari contro il Psv Eindhoven nei playoff di Champions League, vogliono voltare subito pagina. Si va a caccia della quarta vittoria di fila entro i confini nazionali dopo quelle contro Empoli, Como ed Inter per preparare al meglio anche la sfida dei quarti di Coppa Italia proprio contro i toscani di mercoledì prossimo. Dall’altro lato i rossoblu di Davide Nicola sperano di riuscire a fermare anche la ‘Vecchia Signora’ dopo aver imposto il pareggio senza reti all’Atalanta nello scorso week end, per mettere in cascina altri punti salvezza. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone, tablet e pc soltanto sulla app di Dazn. All’andata i sardi riuscirono a pareggiare con il risultato di 1-1 con il rigore di Marin a pareggiare il penalty di Vlahovic, mentre in coppa la Juventus si è imposta con un netto 4-0. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Unipol Domus’ tra Cagliari e Juve live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Cagliari-Juventus

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli All. Nicola

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz, Vlahovic. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 57, Napoli 56; Atalanta 54; Lazio 47, Juventus* 46, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma* 37; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari* e Lecce 25; Parma 23; Empoli 21; Venezia 17; Monza* 14

*una partita in meno

ARBITRO: Andrea Colombo di Como

PROSSIMI IMPEGNI: Juventus-Empoli mercoledì 26 febbraio ore 21; Bologna-Cagliari sabato 1 marzo.