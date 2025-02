Como-Napoli, Conte si sfoga: “Non mi piacciono queste domande”

Azzurri sconfitti fuori casa, tutta la frustrazione da parte del tecnico al termine del match

Passo falso che pesa da parte del Napoli fuori casa contro il Como. I lariani superano per 2-1 i partenopei e conquistano una preziosa vittoria.

D’altro canto, per gli azzurri, è una sconfitta pesantissima, con il Napoli che si fa scavalcare dall’Inter in classifica ad una settimana dal big match del Maradona proprio contro i nerazzurri. Al termine della sfida contro il Sinigaglia, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’, manifestando tutto il suo disappunto: “A me il primo tempo era piaciuto. Sul secondo tempo dobbiamo interrogarci: i buoni propositi sono rimasti nello spogliatoio perché volevamo fare un tipo di partita invece è entrata un’altra squadra. Non abbiamo fatto bene a livello di approccio e mentale. Io sono l’allenatore e devo lavorare su questo discorso, ma so che posso arrivare fino ad un certo punto”.

Battuta d’arresto: “Non abbiamo fatto bene, come nelle ultime gare. I ragazzi stanno facendo il massimo ma c’è bisogno di tempo per crescere e fare un percorso proprio da un punto di vista di mentalità. Giochiamo dall’inizio con questa pressione che ci siamo creati soli grazie alla classifica ma non era una cosa prevista. Adesso dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi cercando di analizzare perché nel secondo tempo gli altri sono stai più cattivi e affamati di noi”.

Sulla prova di Lukaku, certamente non brillantissima: “Non trovo giuste queste domande sui singoli e non è giusto che voi le facciate. Si vince e si perde tutti insieme, il primo responsabile sono io. Lukaku è un tassello di un ingranaggio. Non tiriamo troppo la corda perché se no rompiamo il motore”.