Alla Juventus basta Vlahovic: scatto Champions per Motta

Il Cagliari battuto di misura dalla formazione bianconera grazie alla rete del serbo: quarto posto e un occhio a quel che succede davanti

Vlahovic-gol e la Juventus vede la Champions più vicina. I bianconeri battono 1-0 il Cagliari grazie ad una rete in avvio di gara del bomber serbo.

Thiago Motta lo schiera dal primo minuto dopo tempo, lasciando in panchina Kolo Muani, e la scelta lo premia già al 12′ con il serbo che approfitta di un errore di Mina per portare in vantaggio la squadra ospite. Nel primo tempo è Caprile il grande protagonista con il doppio no a Yildiz lanciato a rete. Due parete che impediscono alla Juve di prendere il largo e mantengono in partita il Cagliari.

Un Cagliari che nella ripresa gioca decisamente meglio, pur non creando grandi pericoli dalle parti di Di Gregorio. Il portiere bianconero non deve fare grandi interventi per mantenere il vantaggio, anche se i sardi tengono il controllo del gioco allungo ed occupano per molto tempo la metà campo avversaria.

Cagliari-Juventus, Vlahovic torna al gol: la nuova classifica

Le occasioni più pericolose, infatti, sono della Juventus che in contropiede sfiora in più occasioni il gol del raddoppio.

Clamorosa l’occasione avuta da Vlahovic a 10 minuti dalla fine: il serbo si invola da solo verso Caprile e quando sta per concludere è spinto da dietro da Luperto, con la sua conclusione che viene respinta dal portiere. Grandi proteste bianconere, ma l’arbitro non dà il calcio di rigore e il Var non interviene per correggere la decisione. Il finale è concitato, ma la Juventus non corre praticamente mai rischi e porta a casa una vittoria importante. I bianconeri sono ora quarti, a +2 dalla Lazio e -8 dal primo posto.

CAGLIARI-JUVENTUS 0-1: 12′ Vlahovic (J)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 57, Napoli 56; Atalanta 54; Juventus 49, Lazio 47, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma* 37; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 21; Venezia 17; Monza* 14

*una partita in meno