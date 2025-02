PAGELLE E TABELLINO VENEZIA-LAZIO 0-0: Tavares inceppato, Idzes è un muro

Voti e giudizi del match del Penzo valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

VENEZIA

Radu 6

Marcandalli 5,5. Dal 55′ Schingtienne 6

Idzes 7

Candé 6,5

Zerbin 6

Kike Perez 6,5

Nicolussi Caviglia 5,5. Dall’87’ Conde sv

Doumbia 6. Dal 76′ Busio 6

Ellertsson 6

Maric 6. Dal 76′ Fila 6

Oristanio 5,5. Dal 76′ Yeboah 5,5

All.: Eusebio Di Francesco 6,5

LAZIO

Mandas 6,5

Marusic 6

Gila 5

Romagnoli 6,5

FLOP Tavares 4,5: ormai si è inceppato, non solo oggi. Si fa saltare con estrema puntualità, in avanti non arriva quasi mai, naviga nel limbo sbagliando tantissimo tecnicamente, malino anche in un paio di situazioni in rifinitura. Dal 56′ Lazzari 5,5

TOP Guendouzi 6,5: a centrocampo la Lazio soffre tantissimo in fase di possesso. Spesso la squadra si salva grazie a lui, alle sue letture, è l’unico vero leader in campo pur sbagliando qualcosa tecnicamente. Finisce stanchissimo.

Dele-Bashiru 5. Dal 40′ Belahyane 6,5

Isaksen 6

Dia 4,5. Dall’84’ Tchaouna sv

Zaccagni 5,5

Noslin 5. Dal 56′ Pedro 5

All.: Baroni 5

Arbitro: Marchetti 5,5

Venezia-Lazio 0-0, il tabellino

Ammoniti: 47′ Guendouzi (L), 74′ Nicolussi Caviglia (V), Ellertsson (V), Schingtienne (V), Conde (V), Zaccagni (L)

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli (55′ Schingtienne), Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia (87′ Conde), Doumbia (76′ Busio), Ellertsson; Maric (76′ Fila), Oristanio (76′ Yeboah).

A disp.: Joronen, Grandi, Haps, Zampano, Sverko, Carboni, Conde, Bjarkason, Duncan, El Haddad, Gytkjaer.

All.: Eusebio Di Francesco

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (56′ Lazzari); Guendouzi, Dele-Bashiru (40′ Belahyane); Isaksen, Dia (84′ Tchaouna), Zaccagni; Noslin (56′ Pedro).

A disp.: Furlanetto, Provedel, Gigot, Patric, Provstgaard, Ibrahimovic, Tchaouna.

All.: Baroni

Arbitro: Marchetti; Assistenti: Di Iorio – Di Gioia; IV Uomo: Cosso; VAR: Meraviglia; AVAR: Massa.