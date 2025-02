PAGELLE E TABELLINO TORINO-MILAN 2-1: fantasma Felix, Maignan non si rialza più

Voti, top e flop del match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Ecco i voti:

TORINO

Milinković-Savic 8,5

Pedersen 5 – Dal 70′ Walukiewicz 6

Coco 6

Maripán 6,5

Biraghi 6 – Dall’81’ Dembele s.v.

Ricci 6,5 – Dal 70′ Linetty 6

Casadei 6,5 – Dal 70′ Gineitis 7

Lazaro 6

Vlašić 7

Elmas 6 – Dal 60′ Karamoh 6,5

Sanabria 6,5

All. Vanoli 6,5

MILAN

Maignan 4,5

Jiménez 6,5 – Dall’88 Chukwueze s.v.

Thiaw 5

Pavlovic 6,5

Hernández 5,5

Musah 5,5 – Dal 54′ Abraham 6

Reijnders 7

Pulisic 4,5 –

João Felix 4 – Dal 70′ Sottil 6,5

Leao 5,5 – Dal 45′ Fofana 5

Gimenez 5,5 – Dall’88’ Camarda s.v.

All. Conceicao 4,5

Top e flop dei rossoneri in Torino-Milan

TOP Reijnades 7 – Alla fine c’è sempre il suo timbro. L’olandese non sbaglia nemmeno stasera, trovando il dodicesimo gol stagionale, nonostante Conceicao lo arretri di qualche metro, per dar spazio in avanti ad un Joao Felix incocludente.

FLOP JOAO FELIX 4 – Compassato e mai concreto se non in un paio di circostanze, l’assist con cui manda in porta Gimenez e il tiro con cui colpisce il palo prima di lasciare il campo. Da un giocatore come lui il Milan si aspetta molto di più. Il numero 79 invece fatica terribilmente ad incidere. Sarà un caso, ma una volta che va fuori il Diavolo trova il gol dell’uno a uno. La sua presenza in campo, inoltre, limita Reijnders, che gioca qualche metro dietro, oltre che Christian Pulisic.

TABELLINO

TORINO-MILAN 2-1

TORINO (4-2-3-1): Milinković-Savić; Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlašić, Elmas; Sanabria. A disp.: Donnarumma, Paleari; Walukiewicz; Dembélé, Gineitis, Linetty, Mullen; Adams, Karamoh, Salama. All.: Vanoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jiménez, Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, João Félix, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Bondo, Fofana; Abraham, Camarda, Chukwueze, Sottil. All.: Conceição.

GOL: 4′ autogol Thiaw (T), 74′ Reijnders (M), 76′ Gineitis (T)

AMMONITI: 16′ Musah (M), Ricci (T)

ESPULSI:

Arbitro: Sozza di Seregno.

Spettatori: 28.177