Milan, preavviso di esonero per Conceicao: annuncio in diretta

Sergio Conceicao a rischio in rossonero dopo l’eliminazione dalla Champions League, situazione delicata per l’allenatore lusitano: gli scenari

E’ sfumato decisamente prima del tempo, uno dei traguardi stagionali inseguiti dal Milan. Eliminazione bruciante e dolorosa, dalla Champions League, per mano del Feyenoord, in un doppio confronto in cui i rossoneri hanno commesso gravi errori, annullando quella che doveva essere la loro superiorità sulla carta in campo.

Dopo l’uscita di scena dall’Europa per mano degli olandesi, è il momento degli interrogativi in casa rossonera. Se uno dei protagonisti negativi additati da tutti è stato Theo Hernandez, c’è da valutare anche le scelte e la posizione di Sergio Conceicao. Con una panchina che a questo punto, per il portoghese, appare seriamente a rischio. Forse non nell’immediato, ma le prospettive non sono rosee.

Questa l’argomentazione del giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Stefano Agresti ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Futuro segnato per Conceicao? La colomba penso di sì, che la mangi. Fonseca non lo possono richiamare, si è accasato al Lione. Conceicao è appeso ai risultati, che finora non gli danno ragione al di la dell’exploit in Supercoppa. La classifica non è migliorata e l’eliminazione in Champions League è gravissima contro una squadra decisamente inferiore. Ieri abbiamo dato la colpa a Theo, all’andata a Maignan e contro la Dinamo Zagabria a Gabbia. Qualcuno che sbaglia c’è sempre, ma l’allenatore è sempre lo stesso. Il fatto di aver giocato in dieci nell’ultima mezz’ora non basta come possibile scusante perché all’andata dovevi fare meglio. Senza contare che il Milan non doveva neanche esserci ai playoff: a Zagabria avevi l’obbligo di vincere e avresti aspettato serenamente insieme all’Inter l’avversario degli ottavi. O Conceicao inizia una grande rincorsa in campionato per raggiungere il quarto posto, altrimenti è difficile immaginarlo ancora sulla panchina del Milan in futuro“.

Milan, non solo Conceicao nel mirino: “Joao Felix non serviva sul mercato”

Ha rincarato poi la dose Gianni Visnadi, che oltre a parlare dell’allenatore ha posto l’accento sull’arrivo di Joao Felix a fine mercato. Una mossa che il giornalista non ha compreso e che non pare avere, in questo momento, una grande utilità.

“Mendes gli ha rifilato la sola con Joao Felix – ha affermato – Non possiamo definirlo un colpo di mercato. Non serviva, non è un giocatore funzionale, perché il Milan aveva bisogno di un centrocampista a gennaio. Conceicao è un allenatore che è stato preso a tempo dal Milan, ieri sera ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare, anche più di Theo Hernandez. Theo ha commesso un’idiozia, mentre Conceicao ha sbagliato calcio”.