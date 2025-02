Lautaro Martinez batte il muro genoano: l’Inter si prende il primo posto

Un gol nel finale di gara dell’argentino regala tre punti preziosi alla formazione di Inzaghi che supera il Napoli, impegnato domani a Como

Soffre, ma vince: l’Inter ha la meglio del Genoa per 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez a 12 minuti dalla fine della partita. Un gol che consente ai nerazzurri di prendersi, almeno per una sera, la vetta della classifica con il Napoli che sarà impegnato domani alle 12.30 a Como.

Primo tempo senza grandi sussulti. Inzaghi si affida alla coppia di attacco Lautaro Martinez-Correa, ma nessuno dei due riesci a creare pericoli dalle parti di Leali. Un sussulto si ha con Dumfries all’8′: l’olandese cade al limite dell’area dopo uno scontro con Martin, ma l’arbitro (e il Var) lasciano proseguire.

I primi 45 minuti filano via senza reali occasioni e così l’unica cosa da segnalare è l’infortunio di Correa: l’attaccante si fa male al ginocchio ed è costretto al cambio, anche se Inzaghi preferisce aspettare l’intervallo prima di sostituirlo.

La ripresa così inizia con Taremi al posto dell’ex Lazio, ma nei primi 15 minuti la musica non cambia: l’Inter ha più possesso palla, ma non è incisiva, mentre il Genoa raramente prova qualche ripartenza. Al 64′ occasione per Taremi, con Bani che salva quasi sulla linea, poi parata di Leali su conclusione di Pavard.

Inter-Genoa 1-0, decide Lautaro: sorpasso in classifica

L’Inter ora spinge e le occasioni arrivano con più facilità. Al 70′ grande conclusione da fuori area di Barella: palla sulla traversa.

Il Genoa risponde al 76′ con una grande occasione per Ekuban: Martinez è bravo in uscita a chiudere lo specchio. Proprio quando i rossoblù sembrano riuscire a contenere i nerazzurri, arriva il gol partita: è Lautaro Martinez con un preciso colpo di testa a far esplodere San Siro e regalare il primo posto all’Inter.

Il Genoa prova a reagire: l’occasione del pareggio capita sui piedi di Venturino che però tira troppo debolmente. Ci prova anche Frendrup, ma la sua conclusione è ribattuta. Taremi all’89’ si fa respingere da Leali una conclusione ravvicinata. L’assalto finale ligure non porta frutti: vince l’Inter con Lautaro Martinez e si prende il primo posto in classifica a sette giorni dallo scontro diretto con il Napoli.

INTER-GENOA 1-0: 78′ Lautaro Martinez (I)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 57 punti; Napoli 56; Atalanta 51; Lazio* 47, Juventus 46, Fiorentina 42; Milan e Bologna 41; Roma 37; Udinese* 36; Torino* 31; Genoa* 30; Como, Cagliari e Lecce* 25; Verona e Parma* 23; Empoli 21; Venezia* 17; Monza 14

*una partita in più

PROSSIME PARTITE: Inter-Lazio (Coppa Italia) 25 febbraio alle 21 e Genoa-Empoli 2 marzo alle 15