Juventus ribaltata, Conte e Del Piero insieme: “Gli stessi soldi dati a Motta” | ESCLUSIVO

Le ultime sui bianconeri. Dal futuro della panchina a quello societario: l’approfondimento a TiAmoCalciomercato in onda su Youtube

Tanta Juventus a ‘Juve Zone’, programma in onda sul nostro canale Youtube. Thiago Motta rimane fortemente nel mirino dopo la cocente eliminazione in Champions League di mercoledì sera. È davvero lui l’allenatore giusto per aprire un nuovo ciclo vincente? Spunta, anzi rispunta il nome del grande ex: Antonio Conte.

Progetto Motta in discussione, ma Allegri…

Motta sta fallendo, sportivamente parlando, e così torna alla ribalta il nome del suo predecessore scaricato da Giuntoli, Massimiliano Allegri. Ma Paolo De Paola non ci sta alla riesumazione e rivalutazione del passato, seppur recente: “Non mi sono particolarmente piaciute le dichiarazioni di Motta a fine partita, in cui ha detto che avrebbe rifatto tutto allo stesso modo, ma il progetto mi piace ed è giusto.

Allegri ha lasciato macerie, perché quella politica ha distrutto la Juventus, puntando su vecchie ciabatte come Di Maria, togliendo spazio ai giovani. Si è azzerato tutto in nome dei campioni in pensione, Allegri si accontentava del vecchio campione che veniva a svernare in Italia e questo ha distrutto sia da un punto di vista economico sia da quello di prospettive la squadra.

Adesso è stato azzerato completamente uno spogliatoio e il lavoro non è facile, devi ricostruire completamente e ti trovi dei vuoti clamorosi. La difesa della Juventus, ad esempio, deve essere completamente ricostruita e non può essere fatto intorno a Gatti. Non può essere lui, come non può essere Savona, troppo acerbo. La rivoluzione è passata dalla sverniciatura dello spogliatoio e deve passare dalla ricostruzione”.

De Paola a ‘Juve Zone’: “Chi al posto di Motta? Antonio Conte”

De Paola è, però, molto critico con il tecnico italo-brasiliano: “Se si qualifica alla prossima Champions League, allora si può pure proseguire con lui, sempre a patto che la finisca con un integralismo sciocco. Non può avere una sola e unica idea di gioco e proseguire con quella.

In caso contrario… “Se non dovesse centrare la qualificazione in Champions ed essere esonerato chi sarebbe l’allenatore giusto? Antonio Conte. Se tu dai questa squadra a Conte o metti a disposizione i soldi che hai dato a Motta, avresti avuto altre soddisfazioni. Io ancora credo in Motta, ma se serve un’alternativa per avere subito una progettualità io dico Antonio Conte.

Lascerebbe il Napoli per la Juve? Dipende da De Laurentiis e dai rapporti che riuscirà a stabilire con Conte fino a fine stagione. La dirimente è scudetto o non scudetto. Sul non scudetto, conoscendo Conte, qualche mal di pancia potrebbe esserci e non so se porterebbe al divorzio, ma qualche ragionamento andrebbe fatto”.

Juve, un vuoto in società: “C’è bisogno di un vice-presidente. Immagino uno come Del Piero”

In conclusione De Paola ha rimarcato come il problema di questa Juve sia anche la società: “Ha bisogno di un vice-presidente che riempia il vuoto lasciato da Pavel Nedved, e io immagino uno come Del Piero. Questa non può essere una società che si regge su amministratori delegati di altri mondi. L’unico che parla calcio è Giuntoli, l’altro è Calvo ma ha assunto una posizione più di basso profilo.

Deve esserci qualcun altro che sia di supporto alla società a livello dirigenziale per Giuntoli e questo deve essere un vice-presidente che sia non solo una bandiera della Juventus, ma che sia anche un interlocutore per Giuntoli e la squadra. Questa figura va cercata“.