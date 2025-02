Inter, Thuram spaventa Inzaghi: adesso l’obiettivo è il Napoli

L’attaccante francese non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia: contro il Genoa chance per Correa al fianco di capitan Lautaro

La caviglia fa ancora male e Marcus Thuram non sarà perciò tra i protagonisti questa sera dell’anticipo di campionato a San Siro contro il Genoa.

L’attaccante francese non ha smaltito ancora la contusione alla caviglia e anche nel Derby d’Italia perso domenica scorsa contro la Juventus era entrato in campo ancora malconcio, mostrando una condizione fisica non ottimale. Il figlio d’arte durante tutta la settimana si è allenato lontano dal gruppo, sottoponendosi a tutte le terapie del caso e lavorando individualmente. Anche ieri durante la rifinitura Thuram ha svolto una seduta personalizzata, che di fatto lo esclude dal match con il Genoa dell’ex nerazzurro Vieira.

Simone Inzaghi molto probabilmente non lo porterà neanche in panchina, senza rischiare così eventuali ricadute. Tra una settimana c’è lo scontro diretto nella tana del Napoli e l’obiettivo del tecnico piacentino è quello di recuperare il francese per il match scudetto del ‘Maradona’.

Inter, massima prudenza con Thuram: le scelte di Inzaghi contro il Genoa

Niente Genoa quindi per Thuram, che sarà rivalutato nei prossimi giorni in vista dell’incrocio dei quarti di Coppa Italia contro la Lazio sempre al ‘Meazza’. L’orientamento di Inzaghi e dello staff medico indica prudenza come detto poc’anzi, con l’attaccante che al massimo potrebbe tornare nella lista dei convocati ma senza partire dall’inizio nella sfida con i capitolini.

Nel reparto avanzato la certezza questa sera sarà Lautaro Martinez, con il connazionale Correa favorito per affiancare il capitano. Il ‘Tucu’ è stato provato ieri nella formazione titolare e Inzaghi potrebbe così rilanciarlo dal primo minuto. Il tecnico dell’Inter si affiderà invece per la prima volta in campionato a Martinez tra i pali, ex della contesa e che rimpiazzerà il titolarissimo Sommer nelle prossime settimane. In mediana invece a rischiare è Calhanoglu, decisamente sottotono nelle ultime uscite e con Asllani pronto a prendersi una maglia da titolare. Infine Inzaghi non sembra orientato a fare calcoli sui diffidati in vista del match di Napoli: Bastoni, Barella e Mkhitaryan partiranno regolarmente dal primo minuto.

Inter, la probabile formazione (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez.