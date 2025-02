DIRETTA Serie A, Parma-Bologna e Venezia-Lazio: le formazioni ufficiali LIVE

Incrocio champions-salvezza nelle due sfide che aprono il programma del sabato della Serie A

Dopo l’anticipo Lecce-Udinese, la ventiseiesima giornata di Serie A prevede ben quattro partite nel cartellone dell’ultimo sabato di febbraio. Alle 15 si inizia con un doppio intreccio tra ambizioni Champions e lotta salvezza, rappresentato dal derby Parma-Bologna e da Venezia-Lazio.

Partiamo dalla sfida della via Emilia che desta grande curiosità soprattutto per l’esordio sulla panchina gialloblu di Christian Chivu. Chiamato a risollevare le sorti dei Ducali dopo l’esonero di Fabio Pecchia, l’allenatore rumeno non avrà certamente un battesimo facile visto che dovrà vedersela con una delle squadre più in forma dell’intero campionato. Imbattuto da ben dieci partite in tutte le competizioni, l’undici di Vincenzo Italiano si porterebbe a soli due punti dalla Juventus prima del recupero della sfida contro il Milan.

In laguna, Eusebio Di Francesco si gioca forse una delle sue ultime possibilità per salvare la stagione, ma anche la propria panchina. Reduci da tre sconfitte consecutive, i padroni di casa ospitano la squadra di Marco Baroni che, complice il pari contro il Napoli, la scorsa settimana è stata scalzata dal quarto posto dalla Juve. Privi anche dello squalificato Rovella, i biancocelesti vanno a caccia di una vittoria che consentirebbe loro di scavalcare momentaneamente proprio i bianconeri e di portarsi a soli due punti dall’Atalanta. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Parma-Bologna e Venezia-Lazio

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Bernabé, Keita, Sohm; Almqvist, Bonny, Cancellieri. All. Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Pobega, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

ARBITRO: Abisso

DIFFIDATI: Balogh, Hernani, Keita, Sohm, Vogliacco (P); Castro, Freuler, Pobega (B)

PROSSIME PARTITE: Bologna-Milan (recupero nona giornata) 27 febbraio alle 20.45 e Udinese-Parma

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni

ARBITRO: Marchetti

DIFFIDATI: Yeboah (V); Belahyane, Isaksen (L)

PROSSIME PARTITE: Milan-Lazio e Atalanta-Venezia

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56; Inter 54; Atalanta 51; Juventus 46, Lazio 46, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma 37; Udinese** 36; Genoa 30; Torino 28; Como, Cagliari e Lecce** 25; Verona 23; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 14

*una partita in meno

**una partita in più