Conceicao non trova scuse: “Gol ridicoli. Sostituzione Leao, vi spiego”

Il Milan esce sconfitto anche dal Torino ed ora la situazione diventa complicata: le parole del tecnico rossonero nel post gara

Ancora una sconfitta e la zona Champions si fa più lontana. Il Milan ha perso l’occasione di accorciare sulla Lazio, perdendo in casa del Torino. Nel post gara, intervenuto a ‘DAZN’, Sergio Conceicao ha commentato la partita.

MANCANZA DI VOGLIA TOTALE – “Pavlovic è un guerriero, in squadra abbiamo giocatori con carattere diversi. A me dispiace per i tifosi presenti, per queste ultime partite della stagione. Se vediamo 12-15 gol sono errori non forzati. Non si tratta di tattica o errori di formazione, sono cose che mi chiedo come sia possibile. Oggi nel primo tempo il Torino era 1-0 senza fare un tiro in porta. In questo momento succedono cose che dobbiamo essere più forti, dobbiamo lavorare anche su questo. Non è facile anche per i giocatori, il migliore in campo è stato il portiere del Torino, le statistiche sono dalla nostra parte, ma il risultato è per loro. Episodi incredibili ed ultimamente succede così: dobbiamo restare uniti”.

SOSTITUZIONE LEAO – “Non era al meglio e abbiamo altri giocatori. È una scelta tecnica, non puntiamo solo su un giocatore, sono tutti importanti per noi. Non bisogna neanche andare sulle sostituzioni o sulla formazione: prendere gol così ridicoli, qualsiasi squadra soffre”.

Torino-Milan, Conceicao dà ragione ai tifosi: “Giusto contestare”

4-2-4 – “Musah aveva avuto il cartellino giallo e dovevo rischiare per vincere la partita e l’ho fatto mettendo giocatori più offensivi”.

CONTESTAZIONE ALLA SQUADRA – “Hanno ragione. Sono da 40 anni nel calcio e hanno tutte le ragioni del mondo. Sono contro di noi che siamo qua adesso e non vinciamo. Le aspettative per un club grande come il Milan sono sempre alte. Siamo uniti, siamo tutti insieme”.