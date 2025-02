Thiago Motta fa autocritica e rilancia: “La strada è quella giusta”. La risposta su Yildiz

La Juventus riparte da Cagliari dopo l’eliminazione in Champions League: le dichiarazioni della vigilia del tecnico bianconero

La Juventus vuole subito ripartire dopo la prematura uscita di scena dai playoff di Champions League per mano del PSV Eindhoven. L’obiettivo quarto posto è di vitale importanza in casa bianconera e la squadra di Thiago Motta punta a fare bottino pieno nella trasferta sul campo del pericolante Cagliari.

L’allenatore bianconero, come di consueto, interviene in conferenza stampa alla vigilia del posticipo di campionato: “Dopo una delusione così, la cosa migliore è tornare subito in campo. Domani sarà una partita complicata, su un campo sempre molto difficile. Servirà una grande prestazione per proseguire nel nostro cammino in campionato – esordisce Thiago Motta – L’amarezza per quello che è successo mercoledì è di tutti. La mia, di Locatelli, di Mbangula e di tutti i ragazzi perché volevamo la qualificazione agli ottavi. La comunicazione è la stessa, c’è autocritica sia da parte del gruppo che da parte mia. Il PSV però l’altra sera ha meritato di passare il turno: adesso dobbiamo reagire perché l’obiettivo è sempre quello di vincere e nel calcio non c’è tempo”.

Il tecnico torna sulle dichiarazioni post Eindhoven: “Faccio autocritica ogni giorno e per farlo non c’è bisogno della sconfitta. Le mie scelte sono in funzione e per il bene della squadra, normale che poi ci siano delle critiche e le ho sempre accettate. Rispetto tutte le opinioni e guardo avanti perché la strada è quella giusta. Certamente nessuno contento: io, la società e la squadra siamo tutti arrabbiati perché volevamo andare agli ottavi di Champions. È una lezione che ci servirà per migliorare”.

Juventus, Thiago Motta pre Cagliari: “Vlahovic e Yildiz? In campo la formazione migliore”

Thiago Motta si sofferma sugli assenti e la formazione per Cagliari: “Oltre a Bremer, Milik e Cabal non ci saranno Kalulu e Renato Veiga. Oggi nella rifinitura valuterò le condizioni di tutti gli altri e chi scenderà domani in campo lo farà con il massimo impegno e attenzione come sempre. Vedrete la formazione migliore”.

Sull’impiego di Vlahovic insieme a Kolo Muani: “Dusan può giocare come tutti gli altri. Lui e Randal hanno già giocato insieme e può essere una soluzione anche in altre occasioni“. Nelle ultime uscite hanno sorpreso anche le esclusioni di Yildiz: “Quando non ha giocato è perché qualcun altro lo meritava più di Kenan. Non possono giocare tutti e in base alle partite faccio le scelte migliori per la squadra”. Su Conceicao: “Negli ultimi metri deve capire qual è la soluzione migliore. È ancora giovane e ha tanti margini di miglioramento. Ci sta dando molto e ci darà ancora tantissimo nel presente e nel futuro”.

Infine, sul discorso alla squadra alla Continassa per ripartire dopo la debacle di Champions: “Ho a disposizione dei ragazzi intelligenti, con loro c’è un dialogo quotidiano e hanno capito tutto. Capiscono cosa serve e cosa voglio vedere in campo. L’obiettivo adesso è solo il Cagliari: dobbiamo prepararci bene per fare una grande partita”, conclude Thiago Motta.