Theo Hernandez via con lo scambio: la scelta è già stata fatta

Per il francese l’esperienza al Milan sembra essere al capolinea ed arriva anche il possibile scambio: cosa può succedere

Il rinnovo non si farà. L’espulsione rimediata in Champions contro il Feyenoord può segnare il punto di non ritorno per Theo Hernandez.

Il terzino francese è sempre più vicino all’addio al Milan e non è soltanto questione di contratto. L’attuale accordo è in scadenza nel 2026 e le parti non si sono ancora avvicinate a tal punto da far pensare ad una possibile fumata bianca. Anzi, la trattativa tende al ‘nero’ con il club che era pronto ad ascoltare offerte già nel mercato di gennaio.

La cessione di Theo Hernandez è dunque nell’ordine delle cose e si attende l’offerta giusta per dare il via libera all’addio dell’esterno. Un addio che potrebbe avvenire anche sotto forma di scambio, regalando così un calciatore importante al Milan: ma chi? Lo abbiamo chiesto sul profilo X di Calciomercato.it tramite sondaggio: Theo Hernandez verso l’addio al Milan in estate: quale scambio dovrebbero fare i rossoneri con le big europee?

Milan, scambio con Theo Hernandez: scelto il colpo

La scelta che ha raccolto più voti è quella che porta Theo Hernandez al Bayern Monaco in cambio di Kim: il 40,6% dei votanti ha scelto questa opzione.

Gradito anche lo scambio con Arda Guler del Real Madrid (28,1%): in questo caso per il francese si tratterebbe di un ritorno al ‘Bernabeu’ visto che è cresciuto proprio al Real. A lungo cercato lo scorso anno, lo scambio con Zirkzee del Manchester United piace al 18,8% dei votanti: evidentemente l’arrivo di Santi Gimenez e il suo ottimo impatto in rossonero, fanno sì che le priorità per la prossima stagione siano in altri reparti e non in attacco.

Infine, appena il 12,5% dei voti per lo scambio tra Theo Hernandez e Fabian Ruiz del Paris Saint-Germain: lo spagnolo ex Napoli non riscuote tanti consensi tra il popolo rossonero che, invece, vede in un altro ex azzurro uno dei possibili colpi estivi per rinforzare il Milan. Anche ‘sacrificando’ Theo Hernandez.