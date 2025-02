Sorteggi Conference, pericolo greco per la Fiorentina: il tabellone completo

Anche i viola hanno conosciuto gli avversari per gli ottavi di finale: il tabellone completo fino all’atto conclusivo

Dopo Inter, Roma e Lazio, anche la Fiorentina ha conosciuto il nome della prossima avversaria europea. Si sono tenuti, infatti, i sorteggi per gli ottavi di Conference League con i viola che dovranno affrontare l’avversario peggiore possibile per andare avanti: i greci del Panathinaikos.

Non certo un sorteggio agevole per la viola considerato l’ambiente infuocato che la squadra di Palladino si troverà all’andata in Grecia. La formazione di Rui Vitoria ha battuto negli spareggi gli islandesi del Vikingur che avevano vinto all’andata: tra le fila elleniche anche una vecchia conoscenza della viola, il portiere Dragowski.

Il cammino della viola prevede poi eventualmente ai quarti la vincente della sfida tra Celje-Lugano con il ritorno che, eventualmente, si giocherebbe in Italia. In semifinale, invece, potrebbe esserci l’ostacolo Betis, evitato dunque il pericolo Chelsea: l’incrocio con i Blues potrà avvenire soltanto in finale.

Conference League, il tabellone completo

Questo il quadro completo degli ottavi di finale di Conference League con la Fiorentina attesa dal doppio confronto con i greci del Panathinaikos.

Copenhagen-Chelsea

Betis Siviglia-Vitoria Guimaraes

Borac-Rapid Vienna

Panathinaikos-Fiorentina

Pafos-Djurgarden

Celje-Lugano.

Molde-Legia Varsavia.

Jagellonia-Cercle Bruges

Per quanto riguarda i quarti di finale, invece, gli accoppiamenti prevedono il seguente tabellone:

Vincente Betis Siviglia-Vitoria Guimaraes vs vincente Jagellonia-Cercle Bruges

Vincente Celje-Lugano vs vincente Panathinaikos-Fiorentina

Vincente Copanhagen-Chelsea vs vincente Molde-Legia Varsavia

Vincente Pafos-Djurgarden vs vincente Borac-Rapid Vienna

Per quanto riguarda le semifinali invece il tabellone prevede questi possibili accoppiamenti, con la Fiorentina che giocherebbe anche in questo caso il ritorno in casa.

Betis/Vitoria Guimaraes-Jagellonia/Cercle Bruges vs Celje/Lugano-Panathinaikos/Fiorentina

Copanhagen/Chelsea-Molde/Legia Varsavia vs Pafos/Djurgarden-Borac/Rapid Vienna

La finale è in programma il 28 maggio allo stadio Wrocław di Breslavia in Polonia. La viola spera di esserci e di infrangere il tabù che l’ha vista sconfitta nelle due precedenti finali di Conference League.