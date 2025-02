Lecce-Udinese, il rigore fa esplodere Giampaolo: “Da arresto”

Polemica per il penalty concesso nella sfida tra giallorossi e bianconeri: il tecnico dei salentini è una furia nel dopo partita

L’Udinese conquista una preziosa vittoria sul campo del Lecce. Una vittoria di misura, conquistata grazie al rigore realizzato da Lorenzo Lucca. Un rigore che però fa discutere.

Marco Giampaolo, tecnico dei giallorossi, ha manifestato tutto il suo disappunto a ‘DAZN’ per la decisione presa dall’arbitro Bonacina, richiamato dal Var per il contatto in area tra Jean e Lovric. “L’ho anche rivisto più volte, non è mai rigore. Non capisco perché il Var l’abbia richiamato. Non si possono fischiare questi rigori. Non si parla nemmeno di rigorino, questo è nulla. Non capisco perché. Questo è da arresto. Questo è l’episodio determinante della partita. Guida è un arbitro di livello, non può richiamare per una cosa simile. Diventa difficile commentare la partita” le parole dell’allenatore giallorosso.

Giampaolo ha poi aggiunto: “Abbiamo faticato a prenderli, la squadra è stata più stanca e più lunga nei reparti, dobbiamo fare una disamina a 360 gradi, eravamo poco brillanti e poco reattivi, non in perfette condizioni con più di un calciatore. L’episodio che ha determinato la partita è quel rigore. Avevamo la possibilità di mettere gente più frizzante, fossimo stati in situazione di equilibrio, la partita poteva andare in maniera diversa”.