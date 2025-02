La Spagna ha il suo derby, l’Italia no: cosa cambia per il ranking dopo il sorteggio

Dopo gli accoppiamenti degli ottavi di finale come cambiano le prospettive per le nostre squadre: il secondo posto è sempre più difficile

Sempre più complicata. L’ecatombe italiana nei playoff di Champions League ha fatto scendere l’Italia nel ranking, con la Spagna che ha potuto allungare al secondo posto, mettendo nel mirino la possibilità (insieme all’Inghilterra prima) di conquistare il pass aggiuntivo per la prossima edizione.

Le speranze tricolori non sono totalmente azzerate, anche se servirà un vero miracolo per riuscire a riprendersi il secondo posto nel ranking stagionale della Uefa. Attualmente la situazione è la seguente:

1) Inghilterra: 20.892punti

2) Spagna: 19.035 punti

3) Italia: 18.187 punti

4) Portogallo: 16.050 punti

5) Germania: 16.046 punti

6) Francia: 14.857 punti

7) Olanda: 14.700 punti

8) Belgio: 14.650 punti

9) Grecia: 11.687 punti

10) Repubblica Ceca: 10.350 punti

Proprio Inghilterra e Spagna sono le nazioni con il maggior numero di squadre agli ottavi di finale: sei a testa (entrambe tre in Champions, due in Europa League e una in Conference). L’Italia può ancora sperare di superare la Spagna, anche se servirà arrivare in fondo in tutte le competizioni e sperare che non accada lo stesso con le squadre della Liga. Il sorteggio ci ha dato una mano a metà: il derby di Madrid agli ottavi di Champions, infatti, garantisce punti sicuri alla Spagna che però perderà sicuramente una squadra ai quarti.

Ranking Uefa, Roma-Athletic fondamentale: l’esito del sorteggio

Dall’altro lato il mancato derby di Roma non ci dà la certezza di punti certi, ma può diventare un’occasione: la Lazio, infatti, parte favorita contro il Viktoria Plzen, mentre la Roma se la vedrà con l’Athletic Bilbao.

Proprio la sfida tra giallorossi e baschi rappresenta uno snodo cruciale per la rincorsa italiana: soltanto un successo della formazione di Ranieri, accompagnata dalle qualificazioni di Inter, Lazio e Fiorentina (tutte favorite sulla carta) ai quarti può tenere in piedi le speranze di quinto posto Champions. Poi bisognerà sperare in un passo falso spagnolo con la Real Sociedad che non parte favorita con il Manchester United e Barcellona e Betis chiamate a impegni sulla carta non agevoli contro Benfica e Vitoria Guimaraes.

Proprio la formazione andalusa, passasse il turno, si ritroverebbe sulla strada della Fiorentina: un altro incrocio Spagna-Italia che potrebbe avere effetti pesanti sul ranking. Insomma, l’impresa è difficile ma una piccola speranza di compiere la rimonta per l’Italia esiste ancora.