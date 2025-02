Kean incanta la Serie A e parte già l’assalto: pagano la clausola

L’attaccante della Fiorentina super con 15 gol in 23 partite ha già attirato l’attenzione soprattutto di tre big di Premier League

In questa stagione di Serie A entrata ormai nella fase caldissima e decisiva si sono confermate alcune sorprese iniziali. Anche se Mateo Retegui e Moise Kean per tanti addetti ai lavori avevano nelle corde il campionato che stanno effettivamente facendo, ovvero da bomber totali dominatori della classifica cannonieri. Due centravanti della Nazionale, come da parecchio non accadeva in Italia. In testa c’è il giocatore dell’Atalanta con ben 20 gol in 23 partite, segue un po’ staccato l’attaccante della Fiorentina a quota 15, tallonato poi da Thuram a 13. Una corsa comunque ancora aperta che fa piacere sicuramente a Spalletti, lo sperava che Kean potesse finalmente sbloccarsi dopo tante stagioni con poca continuità alla Juventus.

Finalmente il classe 2000 è arrivato in una squadra che ha investito e puntato economicamente ma non solo su di lui. E Kean sta ripagando il club viola con una stagione fantastica che per ora ha trascinato la squadra di Palladino al sesto posto, ma comunque a ridosso del quarto posto. In piena lotta Champions, insomma. E non è probabilmente un caso che la Fiorentina abbia perso malamente in casa col Como per 2-0 nel match in cui era squalificato l’ex Juve e Verona. Intanto su di lui sono cominciate a spuntare pure le inevitabili voci di mercato, in Italia e soprattutto all’estero. Ad esempio, in Inghilterra in queste ore si sta parlando dell’interessamente da parte dell’Arsenal per Moise Kean.

Kean stuzzica l’assalto della Premier: ci pensa l’Arsenal ma non solo

Moise Kean ha stregato tutti in questa stagione, è a quota 15 gol, ma soprattutto ha mostrato un ventaglio di doti non semplici da trovare tutte insieme. Senso del gol, potenza, ma anche una buona tecnica, capacità di calciare e un ottimo colpo di testa. Insomma, un pacchetto quasi completo. Per questo, secondo quanto riportato da ‘Caughtoffside’, l’Arsenal ci avrebbe messo gli occhi in maniera importante. I Gunners con gli innumerevoli infortuni di questa stagione in attacco, da Gabriel Jesus a Havertz, avranno bisogno di una vera e propria punta d’area, che fino ad ora Arteta non ha voluto. Non a caso, già da tempo nel mirino dei londinesi c’è anche Dusan Vlahovic della Juventus.

Non solo, perché sul giocatore che tra una settimana compirà 25 anni si sarebbero anche accesi i radar di Tottenham e Aston Villa. E secondo alcune indiscrezioni Kean sarebbe tentato da un’avventura in Premier League. Lì dove aveva già provato a sfondare con la maglia dell’Everton, ma senza trovare fortuna. A differenza di quanto era accaduto col PSG, dove invece aveva fatto ottime cose segnando addirittura 17 gol. I tifosi sognano Isak e Sesko, i due veri pallini anche della dirigenza, ma di sicuro Kean può essere più abbordabile: per strapparlo alla Fiorentina bisognerà però comunque pagare la clausola da 52 milioni di euro. Non un problema per i Gunners, così come per Tottenham e Aston Villa.