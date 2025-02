Juve al bivio: 15 milioni di motivi per cedere i big – Calciomercato.it

L’approfondimento sui bianconeri nel programma TiAmoCalciomercato in onda sul nostro canale Youtube

Bivio Juventus. La cocente eliminazione dalla Champions costa caro anche in termini economici. Complessivamente 15 milioni di euro, includendo i circa 4 milioni che sarebbero arrivati tra botteghino e premi UEFA se non ci fosse stata la disfatta di Eindhoven.

Fuori dalla Champions, Juve col cartello “Vendesi”

L’uscita anticipata dalla competizione europea più importante potrebbe avere dei riflessi significativi pure nel prossimo calciomercato estivo. Tradotto: alla cessione di più di un giocatore oggi rientrante appieno nel progetto tecnico futuro.

Nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo toccato proprio questo argomento, sbilanciandoci sui nomi con i nostri Maurizio Russo e Riccardo Meloni.

Da Mbangula a Gatti, la Juve dovrà recuperare i soldi persi col Psv

Chi rischia di partire? Escludendo dal discorso Yildiz e altri nomi decisamente più ‘pesanti’, occhio allora al trio composto da Mbangula, Savona e Gatti, quest’ultimo un titolarissimo e anche capitano della squadra a inizio stagione.

Come sottolineato in trasmissione, tutti e tre frutterebbero delle plusvalenze notevoli a bilancio, permettendo a Giuntoli di colmare ampiamente la lacuna degli introiti dalla Champions che si sono persi con il ko al ‘Philips Stadion’.

Cambiaso la ‘soluzione’

Ai tre possiamo aggiungere Cambiaso, in odore di cessione già a gennaio. È cosa nota l’interesse del Manchester City, però mai concretizzatosi con una proposta ufficiale. Il jolly ligure potrebbe però partire a inizio estate, coi ‘Citizens’ di Guardiola che restano in pole a meno di sanzione esemplare della Premier per le violazioni delle norme del Fair Play Finanziario.

La Juve è pronta a cedere Cambiaso. Con lui, se dovesse davvero incassare una sessantina di milioni, potrebbe risolvere in un colpo solo – e di gran lunga – il problema dei mancati introiti, con la possibilità di utilizzare anche parte dell’incasso per la campagna acquisti.

Perché dovrà esserci pure una campagna acquisti per alzare il livello della Juve attuale, a prescindere dalla conferma o meno in panchina di Thiago Motta.