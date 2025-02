Sorteggi Europa League, UFFICIALE: niente derby Roma-Lazio

Dopo essersi qualificate agli ottavi di finale, le due capitoline potevano incontrarsi in una supersfida epica: ecco il risultato del tabellone

Dopo la Champions League, tocca anche all’Europa League. Ieri sera si sono giocate anche tutte le gare di ritorno dei playoff, altra tappa di questa che è stata la prima edizione della nuova EuroLeague con la fase a campionato unico vinta dalla Lazio che ha chiuso a 19 punti in 8 partite.

I biancocelesti in virtù del primo posto sono approdati direttamente agli ottavi di finale mentre la Roma ha dovuto superare lo scoglio dei playoff. Dopo l’1-1 dell’andata, ieri la squadra di Ranieri ha avuto la meglio del Porto all’Olimpico col risultato di 3-2 con qualche brivido finale. Ma un passaggio del turno sicuramente meritato. Alle 13 il sorteggio che ha svelato tutto il tabellone fino alla finale di Bilbao del 21 maggio e le possibili avversarie di Lazio e Roma, che potevano incontrarsi già agli ottavi di finale. Un derby ad altissima emozione e intensità, sarebbe stato il primo in Europa, che è stato però scongiurato. C’era il 50% di possibilità: per la Lazio l’avversaria è il Viktoria Plzen nella parte ‘silver’ del tabellone, per la Roma invece l’Athletic Club nella parte ‘orange’. L’andata il 6 marzo, ritorno la settimana successiva.

LIVE

Ore 13.20 – Ecco tutti gli ottavi di finale: AZ-Tottenham, Ajax-Eintracht, Bodo/Glimt-Olympiacos, Viktoria Plzen-Lazio, Fenerbahce-Rangers, Roma-Athletic Club, FCSB-Lione, Real Sociedad-Manchester United.

Ore 13.16 – Evitato il derby Roma-Lazio agli ottavi: i biancocelesti sorteggiati col Viktoria Plzen, i giallorossi con l’Athletic Club.

Ore 13.05 – Inizia la cerimonia. Sul palco arriva Aritz Aduriz, leggenda del Bilbao.

Europa League, il tabellone dei sorteggi

Cosa cambia tra le due parti di tabellone per Lazio e Roma? Oltre ad evitare ovviamente un derby al cardiopalma e tenere accese le speranze di continuare il cammino per entrambe, sono chiaramente diverse le avversarie.

Nella parte ‘silver’ della Lazio ci sono anche Bodo, AZ e l’Ajax di Farioli redivivo. A queste si aggiungono Olympiacos e soprattutto Tottenham. Questo è lo scenario che si prospetta alla Lazio: ai quarti una tra Bodo e Olympiacos, in semifinale AZ-Tottenham e Ajax-Eintracht. Dall’altra parte invece c’è la Roma, che andando avanti affronterebbero la vincente di Fenerbahce-Rangers (suggestivo lo scontro con Mourinho) e poi in semifinale eventualmente la vincente della doppia sfida Manchester-Real Sociedad e Steaua-Lione. Probabilmente la parte più dura.