DIRETTA Sorteggi Champions League, l’Inter vola in Olanda

Eliminate ai playoff Milan, Atalanta e Juventus, la squadra di Inzaghi resta l’unica italiana agli ottavi di finale della massima competizione europea per club

E’ il giorno dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. La nuova formula fa sì che si scoprirà tutto il tabellone fino alla finalissima in programma a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. L’Italia è rappresentata soltanto dall’Inter.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, grazie al quarto posto finale nella classifica unica, non sono dovuti passare per i playoff che sono stati invece fatali per le altre tre squadre di Serie A. L’Atalanta è stata fatta fuori dal Club Brugge, mentre Milan e Juventus sono state eliminate rispettivamente dal Feyenoord e dal Psv Eindhoven. Proprio una di queste ultime due sarà l’avversaria dei campioni d’Italia nel sorteggio chiuso, con l’andata che vedrà Lautaro Martinez e compagni volare in Olanda (4-5 marzo), mentre il ritorno si giocherà a San Siro (11-12 marzo).

Champions League, il tabellone dei sorteggi: da un lato il Real e dall’altro il Bayern

Cosa cambia per l’Inter tra il pescare il Feyenoord ed il Psv Eindhoven? Cambia la parte del tabellone in cui si ritroveranno i nerazzurri. Se dovessero affrontare il club di Rotterdam, si troverebbero nella parte destra, altrimenti in quella di sinistra.

Difficile dire quale parte del tabellone sia più difficile. Dalla parte del Feyenoord c’è il Bayern Monaco (se dovesse superare una tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen), mentre da quella del Psv Eindhoven c’è il Real Madrid, sempre qualora eliminasse una tra i Colchoneros e le Aspirine. Andando avanti nella competizione, in semifinale i pericoli vengono da un lato dal Paris Saint-Germain (e una tra Liverpool e Barcellona) e dall’altro dal Borussia Dortmund e sempre una tra Reds e Blaugrana.