Da Inzaghi a Frattesi e Donnarumma, Ausilio allo scoperto: “C’è stato un confronto”

Il Ds dell’Inter a 360° sul mercato che è stato e che sarà dell’Inter: “A zero sarebbe un nome interessante, ma debbo essere realista”

Lunga intervista di Piero Ausilio a ‘Sport Mediaset’. Il Direttore sportivo dell’Inter ha toccato tanti temi, soprattutto quelli di calciomercato tra presente e, soprattutto, futuro.

Frattesi, cessione rimandata: “Decideremo insieme”

Si parte da Frattesi, la cui cessione è stata probabilmente soltanto rimandata a fine stagione: “Ha un contratto ancora lungo. So benissimo che il ragazzo ha nella sua testa l’aspettativa di giocare maggiormente e per le qualità lo meriterebbe.

Sapevamo di un forte interesse della Roma, ma gli abbiamo fatto capire, in un confronto, che avrebbe avuto un presente e un futuro importante nell’Inter. E giocare con noi significa essere in lotta, oggi, su tutti i fronti. Finita la stagione ci metteremo a tavolino e decideremo insieme serenamente, ma voglio pensare che Frattesi rimarrà ancora a lungo nell’Inter”.

Rinnovo Inzaghi: “Di un solo anno così tiene alta la tensione”

Frattesi ha capito da tempo che con Inzaghi non avrà mai un ruolo da protagonista. A proposito del tecnico, Ausilio ha dribblato la domanda sul rinnovo e spiegato – una spiegazione che non farà piacere al tecnico piacentino – perché l’estate scorsa ha prolungato di un solo anno, ovvero fino al 2026: “Se abbiamo mai parlato di rinnovo? È una cosa talmente normale e facile da gestire, non abbiamo fretta. Rinnovare di un solo anno, come è successo dopo lo scudetto, permette anche a lui di tenere alta la tensione, di essere sul pezzo, con la testa piena di motivazioni.

Probabilmente rimarrà per 10 anni come allenatore dell’Inter, ma è giusto che a fine stagione, vale per lui come anche per me, si facciano delle valutazioni da entrambe le parti. Quello che è sicuro che siamo contentissimi di lui, è il migliore allenatore che possa avere l’Inter e sono convinto che anche Inzaghi pensi la stessa cosa dell’Inter”.

Anche Pio Esposito al Mondiale per Club: “Ci piacerebbe”

Parentesi finale sul mercato in entrata, con Ausilio che ha ufficializzato l’affare Sucic. Il croato dovrebbe esordire al Mondiale per Club: “Manca solo la conferma dell’apertura di finestra di mercato aggiuntiva”. L’altro innesto sarà Valentin Carboni, già rientrato da Marsiglia a causa del grave infortunio: “Sarà disponibile tra fine aprile e inizio maggio e farà parte del gruppo americano”.

Ausilio vorrebbe portare pure Pio Esposito, autore di una grande stagione con lo Spezia: “Prenderemo una decisione con lui e la Federazione visti i suoi impegni con l’Under 21. Decideremo il meglio per tutti, certo a noi piacerebbe“.

Ausilio fa il politico su Donnarumma: “Ma devo essere realista”

Uno dei nomi forti per il mercato che verrà è sempre quello di ‘Gigio’ Donnarumma. Ausilio socchiude solo la porta al possibile arrivo dell’ex Milan.

“Se arrivasse a fine contratto col PSG sarebbe interessante per voi? Ci mancherebbe che non lo fosse, ma debbo essere realista: abbiamo due ottimi portieri, Martinez ha un contratto lungo, abbiamo un’opzione per allungare quello di Sommer. Il 2026 è lontano e non credo che il PSG se lo lasci scappare…”.