Caso Lucca, Runjaic parla chiaro: “Abbiamo una gerarchia precisa”

Battibecco in casa Udinese al momento del rigore contro il Lecce: il tecnico bianconero parla chiaro

L’Udinese continua nella sua marcia positiva superando anche l’ostacolo Lecce. Rientrare in corsa per un posto in Europa non sarà certamente facile, ma la stagione dei bianconeri, paragonata soprattutto allo scorso anno, è decisamente positiva.

Merito anche di Kosta Runjaic, che ha smentito tanti scettici dimostrando di essere stata la scelta giusta della proprietà friulana. E proprio il tecnico bianconero ai microfoni di ‘DAZN’ ha parlato al termine del match vinto dai suoi ragazzi. Una vittoria arrivata grazie al rigore realizzato da Lorenzo Lucca. Un rigore che però ha portato tante polemiche. Il centravanti infatti si è impossessato del pallone “scippandolo” a Thauvin, rigorista designato e dopo la rete segnata, Lucca è stato sostituito da Iker Bravo.

“Abbiamo una gerarchia chiara, Thauvin è il primo rigorista. C’è stata una discussione lunga, Lucca ha preso la decisione per conto suo. Io ho preso la decisione di sostituirlo, anche se ha calciato un ottimo rigore e siamo felici per la vittoria” le parole del tecnico.