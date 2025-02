Thiago Motta ‘smentisce’ Locatelli e replica seccato a Capello: “Fatti nel momento giusto”

Le dichiarazioni del tecnico della Juventus dopo la sconfitta in casa del PSV che costa l’eliminazione dalla Champions League

“Se il PSV ha voluto di più la qualificazione? Non sono d’accordo. Soprattutto dopo l’1-1, loro hanno spinto di più e sono stati superiori, però noi abbiamo creato una palla gol con Vlahovic. È stata una partita aperta”. Così Thiago Motta a ‘Prime Video’ dopo il ko a Eindhoven che butta fuori la sua Juventus dalla Champions.

Il tecnico ha spiegato il perché dei cambi: “Tre sono stati forzati. prima Renato Veiga e poi Koopmeiners che ieri aveva la febbre. Anche Cambiaso ha chiesto cambio. Gli altri sono entrati per aiutare la squadra come sempre, ma stavolta è stato molto più difficile”.

Thiago Motta smentisce Locatelli

Nel post gara Locatelli ha parlato di Juve meno decisa del PSV nel cercare la qualificazione, Motta lo smentisce con forza: “Devo sentire bene cosa ha detto, ma non abbiamo buttato via niente. Ci abbiamo provato, ma non siamo stati bravi come loro durante la gara e i nostri avversari hanno meritato il passaggio del turno.

Da quale riflessione partirò? Ripartiremo dall’allenamento e dal campionato, andremo a Cagliari e sappiamo le difficoltà che incontreremo. Abbiamo visto oggi che è un livello alto, da domani testa alla prossima partita. Digerire la sconfitta fa sempre male, quando non vai avanti fa male, però fa parte del lavoro rialzarsi subito”.

“Se vogliamo competere a questo livello dobbiamo fare molto meglio”

“Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, loro hanno spinto di più – ha poi detto Motta a Sky Sport’ – Sapevamo che era una squadra offensiva e di livello. Non possiamo essere felici di come abbiamo preso secondo e terzo gol. Dobbiamo fare molto meglio se vogliamo competere a questo livello“.

Motta replica a Capello sui cambi: “Fatti nel momento giusto”

Presente in studio, Capello gli ha chiesto: “Perché ha ritardato i cambi? Non si era accorto che la squadra non pressava più?”. La risposta di Motta: “Non penso di aver ritardato i cambi, prima dell’1-0 volevo farli per dare energia alla squadra, poi abbiamo pareggiato e quando pareggi ci sono dei momenti in cui devi tenere il risultato e calmare il gioco. Poi volevo cambiare e mentaenere equilibrio, ma non penso di averli ritardati, bensì di averli fatti nel momento giusto“.