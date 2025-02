Tegola Juve, ancora un infortunio: UFFICIALE, lesione del tendine

Non arrivano buone notizie per la squadra bianconera costretta a fare i conti con un nuovo problema fisico: il comunicato

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, per la Juventus arriva un’altra brutta notizia: lesione del tendine e stop di qualche settimana.

È questo il responso degli esami cui si è sottoposto Renato Veiga, infortunatosi durante il primo tempo del match contro il Psv Eindhoven. Nel pomeriggio il calciatore si è sottoposto agli accertamenti diagnostici e l’esito non è stato quello sperato: “Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra – si legge nel comunicato della Juventus -. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia”.

Si parla di uno stop di almeno due settimane con la possibilità dunque che il difensore, prelevato a gennaio dal Chelsea in prestito, possa saltare le sfide contro Cagliari, Empoli (Coppa Italia) e Verona, mentre tutta da verificare la possibilità che il calciatore torni a disposizione per il doppio incrocio Champions contro Atalanta e Fiorentina in programma il 9 e il 16 marzo.

Juventus, da Koopmeiners a Cambiaso: quanti infortuni

Una nuova doccia gelata per la Juventus che in difesa continua ad avere problemi con gli infortuni: i più gravi sono quelli che riguardano Cabal e Bremer, entrambi fuori causa per tutta la stagione.

Un’emergenza che ha costretto Giuntoli ad intervenire sul mercato con tre acquisti nel reparto arretrato, ma non è bastato. Oltre allo stop di oggi di Renato Veiga, già in precedenza Thiago Motta aveva dovuto fare a meno di Cambiaso per alcune settimane. Recente è il problema accusato da Kalulu, anche lui fuori causa fino a marzo.

Da ricordare anche i problemi fisici accusati da Koopmeiners ad inizio stagione e il lungo stop di Douglas Luiz. Senza dimenticare Milik la cui stagione non è mai praticamente iniziata. Una stagione calvario che non sembra ancora essere finita.