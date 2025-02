Roma-Porto, scintille in campo e in panchina: decisione pesante per Paredes

Sale la tensione all’Olimpico, coi giallorossi di Ranieri avanti per 2-1. Il check al Var è stato decisivo per fare chiarezza sullo scontro tra i due calciatori

Scintille in campo e in panchina durante Roma-Porto, ritorno degli spareggi di Europa League di scena adesso allo stadio ‘Olimpico’. Gli ospiti sono passati in vantaggio prima della mezz’ora con Samu Omorodion, il quale ha segnato in rovesciata al termine di un’azione veloce dei portoghesi nata da un’errore in costruzione del portiere giallorosso Svilar.

Roma-Porto ribaltata da Dybala

La Roma ha reagito subito ribaltando il risultato in meno di cinque minuti. Protagonista assoluto Paulo Dybala, autore della doppietta che ha portato avanti la squadra di Ranieri, ora a un passo dagli ottavi visto l’1-1 dell’andata.

Scintille tra le due panchine

Dopo la prima rete dell’argentino ci sono state scintille tra la panchina della Roma e quella del Porto. Quest’ultima protesta furiosamente chiedendo l’annullamento del gol per un presunto fallo di Koné, la prima impazzisce di gioia e reagisce alle proteste di quella lusitana.

Espulso Eustaquio, giallo pesante per Paredes

Prezioso alla fine l’intervento del team manager della Roma Lombardo, nonché del quarto uomo per placare gli animi. Che si sono riaccesi a inizio secondo tempo, con Eustaquio che si becca il rosso dopo un fallo di reazione ai danni di Paredes: i due si prendono a male parole, poi il calciatore del Porto colpisce l’argentino a palla lontana.

Dopo un check al Var, l’arbitro Letexier ha deciso di espellere Estaquio e ammonito Paredes. Per il centrocampista della Roma è un giallo pesante, era diffidato e quindi salterà l’eventuale andata degli ottavi.