Roma-Porto, Dovbyk va in tribuna: lo score senza di lui fa ben sperare. Rebus Hummels

Sotto gli occhi di Ryan Friedkin, in tribuna all’Olimpico, l’ucraino ko per un problema muscolare. Interrogativi sul difensore tedesco

La Roma si gioca una stagione nella sfida all’Olimpico contro il Porto dopo l’1-1 dell’andata. Per i giallorossi, così come per gli avversari, è una finale perché c’è un solo risultato ovvero la vittoria. La squadra di Ranieri è in un periodo di forma e di risultati importantissimi, nelle ultime cinque di campionato nessuno ha fatto meglio nei top 5 campionati europei, bisogna arrivare all’en plein di Mourinho col Fenerbahce. I lusitani invece hanno appena ritrovato i tre punti da dicembre. VIsto il ritardo in campionato, l’Europa League diventa vitale per la Roma, non a caso in tribuna c’è anche Ryan Friedkin questa sera e nella capitale è presente pure il braccio destro del Gruppo Friedkin, Ed Shipley.

Ranieri deve fare a meno di un paio di pedine importantissime con Saelemaekers, squalificato come Cristante, e Artem Dovbyk che si è fermato nell’immediata vigilia per un problema muscolare che andrà valutato in maniera più approfondita. Al suo posto sta giocando Eldor Shomurodov. È solo la quarta partita in questa stagione che la Roma gioca senza il suo “bomber principe” come l’ha definito Ranieri: nelle altre tre, tutte in campionato, i giallorossi hanno sempre vinto contro Torino (1-0), Lecce (4-1) e Parma (1-0). Ranieri farà gli scongiuri. Recuperato invece Mats Hummels, sembrava destinato a giocare titolare dopo addirittura tre partite di riposo, ma a sorpresa anche stasera il tedesco si accomoda in panchina.

L’ex Dortmund, pur essendo cresciuto parecchio negli ultimi giorni come spiegato dallo stesso allenatore, nella partita più importante dell’anno deve di nuovo restare ai box, almeno dal 1′. Un po’ un mistero, visto che ufficialmente non è infortunato e per la Roma si è dimostrato assolutamente indispensabile. Può reggere la motivazione tattica, ovvero il duello con un giocatore molto veloce oltre che fisico come Omorodion, ma la quarta esclusione consecutiva (in campionato non gioca da un mese) lascia comunque un interrogativo.