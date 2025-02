Roma-Porto, disordini nel settore ospiti: interviene la Polizia, cosa è successo

Scontri all’interno del settore degli ultras portoghesi che hanno provato a venire a contatto con i tifosi romanisti in Monte Mario

La Roma conduce all’Olimpico contro il Porto nella sfida fino ad ora più importante della stagione. Un punteggio vitale, soprattutto per come è arrivato, in rimonta dopo che Omorodion aveva gelato i giallorossi in rovesciata. Tre gol nello spazio di 12 minuti che mutano radicalmente la storia di questa partita. E che scatenano i tifosi ospiti assiepati nel loro settore in distinti Nord.

Intorno al 40′ infatti nascono dei disordini nell’area dei circa 400 sostenitori del Porto arrivati in queste ore nella capitale. Verosimilmente gli stessi ultras lusitani (alla vigilia la Questura temeva alleanze con i tifosi della Lazio con cui c’è amicizia) hanno provato a scavalcare verso i tifosi della Roma in Monte Mario e da lì è nata una sorta di rissa con gli steward che erano lì a garantire la sicurezza. Subito ovviamente è arrivato l’intervento della Polizia che in un minuto ha sedato il caos scongiurando peggioramenti.