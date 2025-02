Roma-Porto, Anselmi recrimina sul rosso: “Era più giusto il giallo. L’arbitraggio l’avete visto tutti”

Il tecnico dei portoghesi in conferenza stampa dopo il ko per 3-2 all’Olimpico che chiude il cammino europeo dei Dragoes

Il Porto non riesce nell’impresa di sbancare l’Olimpico dopo l’1-1 in Portogallo. I lusitani vanno avanti grazie alla rovesciata di Samu, ma l’espulsione di Eustaquio gli taglia le gambe e non basta l’autogol di Rensch nel finale.

Nel postpartita le dichiarazioni del tecnico dei Dragoes Martin Anselmi:

Come giudica alcuni episodi della partita, soprattutto al 69′ con il palo e il cartellino rosso? “La mia filosofia è non parlare degli arbitri. Ancora meno parlare di arbitraggi quando si perde. Avevamo detto ieri che avrei voluto una direzione di gara giusta, spetta a voi giudicare se giustizia è stata fatta o meno”.

Sul rosso a Eustaquio: è sorpreso dalla sua reazione? “Diciamo che un cartellino giallo per parte sarebbe stata la decisione più giusta, è stata una discussione normale di quelle che succedono in campo. Dal 50′ con uno in meno contro la Roma e classe di quei giocatori la partita si è messa in salita. Ma abbiamo dimostrato coraggio, potevamo pareggiare con Samu e anche con Borges. Poi i minuti passavano, chiaro che ci sono cose da correggere, quando analizzeremo la partita vediamo se saranno confermate le sensazioni che abbiamo. Domani comprenderò meglio quello che è successo, senza che lo contaminino le mie sensazioni”.

Omorodion si è lamentato delle critiche. “Non ho visto questa intervista, magari a volte dipende dal contesto e dal tono, non posso rispondere in maniera circostanziata. Oggi ha segnato un gol strepitoso, quando non faceva gol dicevamo che non li faceva, oggi diciamo che deve fare di più. Si è sempre scontenti di certi giocatori, oggi ha fatto bene, ha pressato, ha difeso palla, l’occasione del palo se l’è creata da solo, non è mai facile. Preferisco restare con quanto di buono ha fatto. Chiaro che anche lui parli a caldo, poi si possono analizzare le cose con freddezza il giorno dopo. Dobbiamo continuare con questa strada”.

Avete una squadra molto giovane, il futuro del Porto è garantito? Le è piaciuta la reazione della squadra? “Pensavo proprio che il futuro è in buone mani, abbiamo giovani di grande talento e questo talento deve attraversare situazioni come queste, così cresceranno. Abbiamo l’intenzione di vivere queste emozioni ancora, aiutano. Non era facile esordire per Perez a 10 minuti dalla fine con uno in meno e l’ha fatto bene. Ha avuto il coraggio di puntare l’uomo, sono contento dei ragazzi che abbiamo e che stanno crescendo”.