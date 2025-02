Rivoluzione Inter, 100 milioni in estate: tutti i nomi

I nerazzurri cambieranno molto la prossima stagione e il budget stanziato può superare quota 100: i profili da monitorare

Un’Inter pronta a rialzarsi dopo il ko contro la Juventus. La squadra di Inzaghi pensa alla sfida contro il Genoa e poi al big match scudetto con il Napoli, ma prima conoscerà l’avversario degli ottavi di Champions tra Feyenoord e Psv, i giustizieri di Milan e Juventus.

Intanto però è già tempo di pensare al futuro e la prossima estate ci potrebbe essere una vera rivoluzione per i nerazzurri con numerosi addii e altrettanti colpi. Ne ha parlato a Inter Zone sul nostro canale youtube, il giornalista Alessandro De Felice che ha indicato quale reparto avrebbe bisogno del grande colpo: “La difesa è il reparto su cui l’Inter deve intervenire. Perché de Vrij e Acerbi stanno dimostrando di essere giocatori di alto livello. In questo momento l’Inter deve fare un investimento importante in quel reparto. In avanti servirà un’altra punta che possa completare il reparto con Lautaro, Thuram e Taremi. Un nome per la difesa? Non è semplice. Si era parlato di Tah. Secondo me deve andare a pescare un nome giovane con esperienza europea”.

Inter, avanti con Inzaghi: 100 milioni per il mercato

Nel corso del programma è intervenuto anche il nostro Raffaele Amato che ha parlato del futuro della panchina nerazzurra e del possibile budget mercato: “A meno di crolli clamorosi, si continuerà con Inzaghi. A meno che lui non abbia offerte interessanti. Si parla del Tottenham, ma non è che sia un club che possa allettare Inzaghi, sarebbe una sorta di passa indietro”.

Per le strategie future, non è impossibile investire un budget superiore ai 100 milioni: “Se si parla di giovani, che sembra essere la strategia di Oaktree, i giovani costano. Se vuoi prendere un giovane forte, già con un grande presente 25-30 milioni almeno li devi spendere. Si parla di Nico Paz, ma anche di Castro: non so se il Bologna li accetta 25-30 milioni”.