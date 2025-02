Ranieri risponde a Bucciantini in diretta: “Facile stare seduti”

Le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi al termine della sfida europea contro il Porto. Il club capitolino vola agli ottavi di finale

La Roma di Claudio Ranieri batte il Porto e vola agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi si sono imposti per 3 a 2 grazie ad un super Paulo Dybala, autore di due gol e un assist.

Il club capitolino può dunque esultare, ma il mister non è completamente soddisfatto della prova della sua squadra: “Avere grandi giocatori aiuta – esordisce Ranieri ai microfoni di Sky Sport – Se hai Dybala nel tuo arco vuol dire tanto. E’ straordinario, è un leader e carica la squadra. Abbiamo vinto grazie a lui, ma quando prendiamo gol impazzisco. Dobbiamo diventare squadra, siamo stati nervosi all’inizio, dovevamo essere più attenti. Invece prima il Porto ha preso il palo e poi ha segnato. Lo sanno i muri che prendiamo gol sulle ripartenza. .Sul 3 a 1 perché andiamo tutti in avanti? Non è ammissibile, ma non dico altro più, perché sono contentissimo”.

Roma-Porto, Ranieri esalta Dybala: “Accende, è la miccia”

Nel corso dell’intervista arriva un botta e risposta con Bucciantini, che dagli studi di Sky Sport afferma: “Non sono d’accordo con i rimproveri sui gol presi, la partita è stata preparata per attaccare”, il mister risponde: “Loro si divertono ed io mi mangio il grasso del cuore (ride, ndr.). E’ bello star seduti. A me piace attaccare, ma bisogna essere razionali. Fai correre loro, non posso veder gente che va oltre la linea offensiva. Ma dove andiamo così? Parliamo del bello che è meglio. E’ stata una bellissima partita, la squadra ha dimostrato di voler far bene. Sono davvero soddisfatto della prova dei ragazzi. Il Porto ha grandi qualità in avanti, mentre in difesa sbagliano spesso gli appoggi.

Poi arrivano altri complimenti a Dybala: “Lui accende, è la miccia, è la bomba, è tutto. Si diverte sta bene fisicamente ed io sono contento di averlo. Shomurodov? Gli è mancato il gol. E’ un ragazzo al quale voglio davvero bene. Ha buona visione e tecnica, non ha solo corsa. Domani alle 13? Faccio allenamento…”