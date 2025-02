Juventus ribaltata: 13 nuovi affari sul mercato

Per la formazione bianconera potrebbe essere un’estate molto movimentata: numerosi gli affari in entrata e uscita

Fuori dalla Champions League, per la Juventus – in attesa del verdetto del campionato – è già tempo di programmare il futuro.

Giuntoli avrà molto lavoro da fare da qui alla prossima estate, quando in casa bianconera potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Se n’è parlato a TiAmoCalciomercato su youtube con il nostro Maurizio Russo che ha anticipato quelle che potrebbero essere le mosse della dirigenza juventina nel prossimo calciomercato.

Una sessione nella quale la Juve sarà ancora protagonista dopo i nove acquisti della scorsa estate e i quattro nuovi arrivi di gennaio. Ad essere certi o quasi della conferma, al netto di cambi di programma sempre possibili nel mercato, ci sono Di Gregorio, Bremer, Cabal e Kalulu, con quest’ultimo che sarà riscattato dal Milan. A centrocampo nessun dubbio sulla permanenza di Koopmeiners, McKennie, Weah e Nico Gonzalez.

Juventus, rivoluzione estiva: le possibili cessioni

Fin qui le conferme, mentre lunga è anche la lista delle partenze o delle possibili cessioni. Cambiaso potrebbe andare via, dopo aver sfiorato il Manchester City a gennaio; con lui a lasciare Torino potrebbe esserci anche Douglas Luiz, così come Milik e Vlahovic.

Verso l’addio anche Mbangula che potrebbe garantire una ricca plusvalenza, ma da tenere d’occhio anche Yildiz: la sua cessione potrebbe esserci in caso di offerta irrinunciabile. Poi ci sono ‘coloro che son sospesi’. Una lista che comprende nomi come Perin, Gatti, Veiga, Savona e Locatelli.

Poi c’è il discorso riscatti: per Conceicao e Kolo Muani sono già in corso i discorsi con Porto e Psg per farli diventare a tutti gli effetti calciatori bianconeri a titolo definitivo. Tutto questo solo sul fronte cessioni e o conferme, perché poi ci sono da considerare tutti gli acquisti che sarà necessario fare per completare la squadra e renderla capace di lottare per il vertice fino alla fine.