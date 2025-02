Juventus, giallo Thiago Motta: l’hanno già dimenticato

Sotto esame la posizione di Thiago Motta in casa Juve, gli scenari in vista per l’allenatore bianconero e le ultime sul possibile esonero

Una grossa delusione per tutto l’ambiente, alla Juventus, l’uscita dalla Champions League. A Torino, ci si attendeva che il percorso europeo sarebbe proseguito almeno fino agli ottavi. Nessuno aveva immaginato che i bianconeri potessero non passare il turno contro il Psv Eindhoven, avversario che appariva alla portata. Invece, gli olandesi hanno ribaltato la sconfitta patita allo Stadium la scorsa settimana e hanno estromesso malamente Thiago Motta e soci dalla competizione.

Una prova negativa, quella andata in scena al Philips Stadion, per la Juventus, annichilita sul piano del ritmo e dell’intensità per larghi tratti di partita. L’eliminazione pesa per il prestigio e per le casse del club e sicuramente rappresenta una battuta d’arresto considerevole sulla strada del nuovo ciclo. Con scenari che potrebbero anche portare a metterlo in discussione.

Finora, la Juventus ha espresso grande fiducia in Thiago Motta, ma arrivati a questo punto potrebbe non essere più così e la posizione dell’allenatore potrebbe finire davvero in discussione. Sono da escludere ribaltoni nell’immediato, ma la posizione del tecnico verrà attenzionata da qui a fine stagione e l’eventualità dell’esonero prenderebbe contorni più concreti in caso di fallimento degli altri obiettivi. Anche se c’è un giallo che sta facendo discutere.

Esonero Thiago Motta, il giallo nelle quote degli scommettitori

Quando si parla di panchine a rischio, uno degli indicatori che possono restituire il termometro della situazione sono le quote degli scommettitori. Ebbene, quanto al possibile esonero di Thiago Motta, c’è una notizia piuttosto particolare.

In questo momento, infatti, tra le quote Snai non compare quella su Thiago Motta per possibile esonero o dimissioni da qui a fine stagione. Tra i tecnici delle big, quello più a rischio in tal senso è Sergio Conceicao con una quota di 2.75. Invece, la quota sull’addio di Thiago Motta è regolarmente presente sulla Sisal, dove è bancata a 9 volte la posta. Vedremo se l’allenatore bianconero saprà meritarsi la conferma o se la società deciderà di affidarsi a qualcun altro.