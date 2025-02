Inter, che tegola per Inzaghi: Sommer KO, salta Napoli e Champions

Il titolarissimo della squadra nerazzurra ha accusato un infortunio alla mano: diverse settimane di stop, non ci sarà nello scontro scudetto del ‘Maradona’

Tegola per l’Inter in vista dell’anticipo di campionato in programma sabato contro il Genoa e delle prossime gare decisive tra campionato e coppe.

Ad Appiano Gentile si ferma Yann Sommer, che ha accusato un infortunio alla mano come evidenziato nella nota diffusa dal club campione d’Italia: “Il giocatore si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra“.

Il portiere svizzero – come appreso da Calciomercato.it – rischia di restare ai box per almeno 20 giorni e tra le altre salterà lo scontro scudetto nella tana del Napoli della prossima settimana, oltre al quarto di di Coppa Italia con la Lazio. L’ex Bayern Monaco è inoltre in forte dubbio per la doppia sfida degli ottavi di Champions League con una tra PSV Eindhoven e Feyenoord.

Inter, infortunio Sommer: scocca l’ora di Martinez tra i pali

Nei prossimi giorni verrà deciso il tipo di terapia da eseguire e si avrà un quadro più chiaro sul recupero di Sommer.

L’esperto portiere elvetico finora aveva collezionato 35 presenze su 36 partite da titolare in tutte le competizioni e non sarà disponibile in una delle fasi cruciali della stagione. Al suo posto toccherà quindi a Josep Martinez difendere i pali dell’Inter, con Simone Inzaghi che ha schierato lo spagnolo soltanto nella gara di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso 19 dicembre. L’ex Genoa era arrivato la scorsa estate a Milano per un’operazione da circa 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus.