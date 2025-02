“Il quarto posto non basta”: Thiago Motta, suona l’allarme esonero

Eliminazione dolorosa dalla Champions League per la Juventus, adesso Thiago Motta rischia grosso: l’annuncio sul possibile esonero a fine stagione

Anche per la Juventus, come Milan e Atalanta, è stato fatale il playoff di Champions League. I bianconeri partivano, in Olanda, da una situazione di vantaggio rispetto all’andata, sebbene di misura. Subendo la rimonta da parte del Psv Eindhoven e perdendo amaramente ai supplementari.

Aver fallito uno dei principali obiettivi stagionali, quello dell’accesso almeno agli ottavi della principale competizione europea, di sicuro pesa e peserà non poco. La Juventus appariva in crescita nelle ultime gare, il passo indietro è considerevole. E adesso, si riflette, naturalmente, su Thiago Motta. Autore di scelte difficili da comprendere specialmente nella seconda parte della gara, con una gestione dei cambi che non ha convinto. L’allenatore italobrasiliano ha difeso le sue decisioni, ma ora sa di non poter più sbagliare. E forse, anche il quarto posto in campionato potrebbe non garantirgli la conferma.

Juventus, tutti contro Thiago Motta: “Non sta lavorando bene”

Il giorno dopo l’uscita dall’Europa è quello delle critiche a raffica per il tecnico bianconero. Ai microfoni di ‘Radio Radio’, gli opinionisti lo mettono sul banco degli imputati. E ipotizzano che a fine stagione possa esserci l’addio in ogni caso.

Secondo Fernando Orsi, innanzitutto, il ritorno in Champions potrebbe non bastare a Motta: “La Juventus ha meritato di perdere, non c’è altro da dire, ha giocato male – ha spiegato – Di Thiago Motta poi non capisco una cosa, perché debba pensare di giocare soltanto con una punta quando a volte potrebbe essere utile giocare sia con Vlahovic che con Kolo Muani. Le sue decisioni tattiche e i suoi cambi sono sempre cervellotici, Thiago Motta fa parte di una generazione da allenatori che riflettono troppo. Ora gli è rimasto solo il campionato, vedremo come andrà. E anche il quarto posto non salverebbe il bilancio della stagione: sarebbe sufficiente per dire che Thiago Motta ha lavorato bene, visto come sono usciti dall’Europa?”

Hanno quindi rincarato la dose anche Roberto Pruzzo e Mario Mattioli. L’ex attaccante ha criticato la capacità del tecnico di incidere realmente: “A Bologna pensavo che Thiago Motta fosse comunque un allenatore in grado di costruire e lavorare su una squadra, anche se non ero convintissimo al cento per cento – ha affermato – Ora, dopo diversi mesi a Torino, vediamo che nessun giocatore è stato in grado di crescere particolarmente e prendere in mano le redini del gioco. E ci sarebbero giocatori importanti come i due attaccanti, come Koopmeiners, come Nico Gonzalez, che sono lontani da ciò che ci si aspettava”.

Anche il giornalista ‘Rai’ non le manda a dire: “A Thiago Motta abbiamo dato tanti jolly, ma adesso è il momento che lui si prenda le sue responsabilità. Se con il Psv c’è una squadra che gira a vuoto per tutta la partita, con chi dobbiamo prendercela? Con l’allenatore che non ha preparato al meglio la partita dal punto di vista dell’intensità e del carattere. La parte tattica è facile, è la mentalità che un tecnico deve trasmettere e la Juventus si è spenta presto. Sarebbe interessante capire che cosa fanno in allenamento”.