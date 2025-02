Gabbia e la crisi Milan: “Confronto con Ibrahimovic. Theo ci ha chiesto scusa” | VIDEO CM.IT

Il difensore rossonero: “Non siamo soddisfatti, ma la stagione è ancora lunga. Abbiamo l’obbligo morale per noi e per tutti i nostri tifosi di fare il massimo”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto a margine del premio ‘Amico dei Bambini’ sul momento delicato in casa rossonera dopo l’eliminazione dai playoff di Champions League.

“La stagione è ancora lunga, abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere e abbiamo l’obbligo morale per noi e per tutti i nostri tifosi di fare il massimo. Finora non siamo soddisfatti dei risultati, non stiamo avendo la giusta continuità. Abbiamo parlato tra di noi, ma tutto quello che ci siamo detti resta nello spogliatoio con il mister. Dobbiamo fare certamente meglio e concludere la stagione nel migliore dei modi”.

Sull’espulsione di Theo Hernandez – “Si è scusato, ne abbiamo parlato e subito dopo la gara ci ha chiesto scusa. Dal mio punto di vista non doveva neanche farlo, lo conosco bene e ci tiene tanto alla maglia e al mondo Milan. È ovvio che non era contento, ma è un nostro patrimonio e un campione che ha avuto una serata storta. Ha tutto il nostro appoggio: questa volta ha sbagliato, ma certamente ci saranno altre occasioni dove ci regalerà delle gioie. Theo ha il Milan nel cuore e lo dimostrerà come ha sempre fatto“.

Confronto con Conceicao e Ibrahimovic – “Il mister è molto sincero con noi su quello che dobbiamo fare e sul modo di lavorare. Confronto con Ibrahimovic? Ibra e la società sono sempre al nostro fianco, ci parlano e ci fanno capire il loro punto di vista. Non posso dirvi cosa ci ha detto perché certe cose devono restare tra noi e la società. Il supporto del club c’è sempre verso la squadra”, ha concluso Gabbia.