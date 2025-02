Fabregas allo scoperto: “Nico Paz è speciale”. Arriva la conferma su Theo Hernandez | VIDEO CM.IT

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto a margine del premio ‘Amico dei Bambini’.

Il tecnico del Como ha parlato di calciomercato. La prima domande è su Theo Hernandez, che a gennaio la squadra lombarda ha provato ad acquistare dal Milan: “Ne ha parlato il presidente. Se lo ha detto lui, sarà sicuramente la verità”.

Poi una battuta sul futuro di Nico Paz e la corte delle big – “È un piacerlo allenarlo, però ci vuole molta calma. Diventerà un giocatore speciale, ma nel calcio non devi andare troppo veloce perché ha ancora tanta strada da fare. Dobbiamo aiutarlo a crescere, senza mettergli troppa pressione. Con noi al Como sta imparando tanto”.

Infine si affronta il tema Napoli, prossimo avversario del Como in Serie A: “Sarà una partita importante, servirà una bella prestazione per cercare di conquistare i tre punti. Il Napoli ha le qualità per vincere lo scudetto, conosco Conte e fa lavorare ogni giorno forte la squadra. Proveremo a giocarci le nostre possibilità, stiamo crescendo tanto”.