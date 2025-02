Doppia interruzioni e squadre negli spogliatoi: che caos sugli spalti

Confusione nel corso dei match di Europa e Conference League. Ecco cosa è successo stasera: scontri tra tifosi e recuperi infiniti

Serata europea davvero calda. Il giovedì di calcio ha regalato già tante emozioni, con la vittoria della Roma contro il Porto. L’Italia, dopo la due giorni di Champions League, davvero, amara, con le eliminazioni di Atalanta, Milan e Juventus, può così finalmente sorridere grazie ai giallorossi, che hanno battuto i portoghesi, grazie ad un fantastico Paulo Dybala.

La Roma, dunque, ha aperto al meglio il giovedì di Coppa. Poi le attenzioni si sono spostate sugli altri campi. In Belgio, ad esempio, si sta giocando un interessante Anderlecht-Fenerbahce. La squadra di Mourinho si è presentata allo stadio Lotto Park, forte del 3 a 0 dell’andata. Dopo quattro minuti, è arrivato, inoltre, il vantaggio firmato En Nesyri.

Europa e Conference League: scontri in Belgio e Slovenia

Dopo un paio di minuti il match tra belgi e turchi è stato sospeso a causa di alcuni disordini sugli spalti. La tensione è davvero alta e così l’arbitro della sfida, lo svizzero Scharer, ha deciso di mandare le squadre negli spogliatoi, dopo aver visto le due tifoserie entrare in contatto. La partita è poi ripresa solamente dopo venti minuti.

Ma Anderlecht-Fenerbahce non è l’unico match interrotto in questo caldissimo giovedì. E’ successo lo stesso a Lubiana, nel corso del match tra Olimpia e Bora Banka Luka. Nella capitale slovena, la sfida si è chiusa dopo ben 18 minuti di recupero con il risultato di 0 a 0. Ad esultare sono stati così i bosniaci, che potrebbero essere i prossimi avversari in Conference League della Fiorentina. I viola di Raffaele Palladoni domani sapranno se giocheranno contro il Borac o con la vincente di Panathinaikos e Vikingur Reykjavik (2 a 1 per gli islandesi all’andata), che stanno sullo zero a zero dopo il primo tempo.