Disfatta Champions e nuovo infortunio: torna l’emergenza alla Juventus

Serata da cancellare in tutti i sensi per la Juve nella tana del PSV Eindhoven: nuova tegola per Thiago Motta

Piove sul bagnato in casa Juventus dopo la cocente eliminazione ai playoff di Champions League. La squadra di Thiago Motta crolla nella ripresa e deve inchinarsi ai supplementari al PSV Eindhoven.

L’allenatore italo-brasiliano incassa la delusione europea e si ritrova con un Renato Veiga in meno per le prossime partite. Il giovane difensore portoghese ha dovuto gettare la spugna dopo appena dieci minuti in Olanda, vittima di un problema muscolare. Il giocatore di proprietà del Chelsea ha rimediato un infortunio al polpaccio, problema che sarà verificato nel dettaglio nelle prossime ore al rientro della Juve a Torino. Il classe 2003 si sottoporrà a tutti gli esami del caso al J-Medical, ma è da escludere un suo ritorno in campo già domenica nella trasferta di domenica sera in campionato contro il Cagliari.

Juventus, si ferma Veiga: scelte obbligate per Thiago Motta in attesa del rientro di Kalulu

Veiga dovrebbe restare ai box per almeno una settimana e quindi saltare anche la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia del 26 febbraio all’Allianz Stadium con l’Empoli. Il mancino portoghese resta in dubbio inoltre per la successiva gara di inizio marzo con il Verona.

Una tegola non di poco conto per Thiago Motta, che si aggiunge agli altri infortuni alla Juventus dopo una stagione finora maledetta nel reparto difensivo. Ricordiamo che Bremer e Cabal sono fermi dallo scorso ottobre e torneranno in campo soltanto in estate dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio. Motta si ritroverà quindi nuovamente in emergenza al centro della difesa e ieri contro il PSV Eindhoven ha schierato l’altro neo acquisto Kelly al fianco di Gatti. Anche perché Kalulu non è ancora pronto a rientrare e salterà le prossime due sfide con Cagliari ed Empoli.

La buona notizia per Thiago Motta riguarda comunque il difensore ex Milan, che nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi in campo alla Continassa e punta la gara di campionato contro il Verona per tornare nella lista dei convocati. Intanto il tecnico bianconero si affiderà a Kelly al centro della difesa insieme a Gatti, con quest’ultimo costretto ancora agli straordinari.