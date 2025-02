“Conte al posto di Motta”: Juve fuori dalla Champions e scoppia il caos

Tutti contro il tecnico italo-brasiliano dopo il tracollo a Eindhoven di Gatti e compagni: “Chi crede in lui e nel progetto fantasioso, vuole il male del club”

Thiago Motta è nella bufera dopo la debacle di Eindhoven che ha sancito l’uscita della Juventus dalla Champions. I bianconeri sono stati capaci di farsi rimontare il vantaggio di 2-1 conquistato a Torino, nel match di andata, crollando definitivamente ai supplementari.

I tifosi bianconeri hanno invaso i social, in particolare X, scaricando tutta la loro rabbia e frustrazione proprio contro il tecnico italo-brasiliano. Pressoché unanime il giudizio: Motta ha fallito, il suo progetto e quello di Giuntoli ha fallito. C’è chi invoca l’esonero, chi vorrebbe l’ex Antonio Conte al suo posto. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Motta fuori della Juventus. — Sandor (@SandorGandaril1) February 19, 2025

Continuo a pensare che Motta non fosse ancora pronto per una grande squadra e sicuramente non per la Juve. Dovevamo prendere Conte e saremmo noi in testa al campionato…😏#PSVJuve #FinoAllaFine #PSVJuventus — noodless (@noodless67) February 19, 2025

Thiago Motta alla Juve ha fallito — ℂ𝕙𝕒𝕣𝕝𝕚𝕖𝟚𝟝𝟜𝟟𝟟 (@Charlie25477) February 19, 2025

Il Psv ha mostrato idee, calcio, ritmo e delle individualità di buonissimo livello. Lang e Bakayoko su tutti — Daniele Longo (@86_longo) February 19, 2025

Chi dopo stasera continua a credere in Thiago Motta e nel progetto fantasioso vuole il male della Juventus #PSVJuve — Ndalt (@Ndalt1) February 19, 2025

Possiamo dire che stasera Motta non ci ha capito molto o qualcuno si offende?

Thiago Motta non è un Vincente, è inutile far finta di niente, con questa squadra con tutti questi soldi #Allegri sarebbe stato primo in campionato e già qualificati in #ChampionsLeague. Ora basta! #Mottaout #FinoAllaFine — Mino Giuseppe Gresia (@gresia_mino) February 19, 2025

Thiago Motta allenatore da Spezia e stasera l’ha dimostrato. — . (@FreeEren___) February 19, 2025

PSV-Juve, Motta smentisce Locatelli: “Non abbiamo buttato via niente”

Nel post gara Motta ha ‘smentito’ il capitano della sua squadra, Locatelli, il quale a ‘Prime Video’ aveva detto che la Juve aveva buttato via la qualificazione, una qualificazione che il PSV ha voluto con maggior forza: “Non abbiamo buttato via niente – le parole del tecnico sempre a ‘Prime Video’ . Ci abbiamo provato, ma alla fine non siamo stati più bravi di loro durante tutta la partita. E loro hanno meritato il passaggio del turno”.